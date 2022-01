První chytré brýle od Applu si budete moci koupit letos pod stromeček, bude ale třeba štěstí

Roky spekulací ohledně příchodu chytrých brýlí chcete-li headsetu z dílny Applu se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Již ke konci letoška by měl totiž Apple první generaci tohoto dlouho očekávaného produktu světu odhalit a co je možná ještě pozitivnější, začít ji i prodávat. Tvrdí to alespoň zdroje předního Apple analytika Ming-Chi Kua.

Kuo ve své nové poznámce pro investory uvedl, že se Apple již smířil s tím, že na konci letoška nebude mít dostatečné množství headsetů k prodeji, jelikož je jejich výroba velmi komplikovaná a hlavně stále probíhá jejich vývoj. Je však údajně odhodlán dostat na pulty obchodů alespoň to málo, co bude mít k dispozici, aby skrze to mohl úžasnost jeho nového produktu dokonale demonstrovat. Opakovat se tak bude situace z předloňského roku, kdy takto světu naservíroval AirPods Max, jejichž dostupnost se začala zlepšovat až na začátku loňska. Podívejte se níže na konceptu designéra Zelby, jak by mohl headset vypadat.

Co se týče technologií, které se pro chytré brýle Applu chystají, kromě velmi výkonného čipu či senzorového systému pro detekci okolního objektů i gest obličeje a rukou pro ovládání headsetu se nyní počítá i s unikátním zobrazovacím systémem složeným ze dvou micro LED panelů a jednoho AMOLEDu, díky který by měl Apple docílit skutečně fenomenálních zobrazovacích schopností – údajně pak mnohem lepších než které nabízí v současnosti konkurence. I kvůli tomu se však počítá i s poměrně vysokou cenou – ta se totiž může podle některých analytiků točit až kolem 3000 dolarů, kvůli čemuž by se tak produkt stal prémiovým.