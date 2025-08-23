Zavřít reklamu

Videogamesnewyork: Pojďte s námi navštívit legendární obchod s vintage hrami v New Yorku

V New Yorku najdete vše, na co si jen vzpomenete a protože věřím, že naše čtenáře víc než sneakers obchody jako Flight Club a podobně, zajímají ty s hardwarem a softwarem, tak se pojďme společně podívat do legendárního obchodu Videogamesnewyork. Jedná se o na první pohled malý, ale to více naplněný obchod, ve kterém najdete ty nejlegendárnější hry z historie. Kromě samotných her zde najdete také řadu konzolí, příslušenství a také vzácností, jako například herní konzole Playstation 3 v edici Metal Gear Solid podepsanou od samotného Hideo Kojima. Koupit si můžete také Atari 2600 VCS podepsané tvůrcem Pong, kterým je Allan Alcorn a také vynálezcem Atari, kterým je Nolan Bushnell. Přesně tyto poklady zde najdete.

Kromě toho také spoustu her na všechny konzole včetně původního Nintenda, Atari, Segy nebo Playstationu. Nechybí ovladače, které jsou 25 let staré, stejně jako nejrůznější kabely, které pomohou propojit váš 30 let starý systém k nejnovější televizi a tak podobně. Pokud milujete retro hry, pak věřím, že si následující galerii opravdu užijete.

legendary games store legendary games store
store Videogamesnewyork store Videogamesnewyork
vintage games store vintage games store
store signature store signature
game pc console game pc console
nintendo signed nintendo signed
