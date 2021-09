Jakmile chcete nainstalovat do jablečného zařízení aplikaci mimo App Store, máte problém. To je ostatně jedna z výhod konkurenčního Androidu. Ani tady už to ale nebude platit bez výjimek, jelikož v nové betě MIUI byl nalezen takzvaný Pure Mode, jež má možnost instalování aplikací mimo „svůj obchod“ zakázat.