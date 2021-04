CovidPass: Co to je a jak může u nás i ve světě fungovat

CovidPass je mnohými lidmi vnímán jako jedna z možných vstupenek do relativně normálního postpandemického života, na který jsme byli zvyklí ještě zhruba před rokem a čtvrt. Pravdou je nicméně to, že podobné vize jsou možná zatím trochu přehnané, jelikož přední představitelé zemí takřka celého světa zatím tak úplně jasno v tom, jak bude tato novinka fungovat, nemají. Hrubé obrysy ale k dispozici již jsou a tak by byla možná trochu škoda si nenastínit, co se od CovidPassu očekává (respektive co to vůbec je) a jak by měl u nás a ve světě fungovat – tedy alespoň podle informací, které již máme k dispozici.

CovidPass – Co to je

Jak již bylo zmíněno výše, CovidPass by měla být jakási vstupenka do normálního (nebo normálnějšího než nyní) života a to díky tomu, že se přes něj budeme moci na příslušných místech prokázat o naší vakcinaci, negativním testu na koronavirus (starém samozřejmě maximálně nižší jednotky dní) či dřívějším proděláním nemoci a s tím souvisejícími protilátkami, které si tělo vytvořilo. CovidPass by měl být k dispozici jak v digitální verzi ve formě aplikace stažitelné do telefonu, tak i ve verzi papírové pro lidi, kteří nejsou s moderními technologiemi kamarády. V obou případech by pak měla být funkčnost založena na přidělením speciálního unikátního QR kódů každému člověku, který bude právě v CovidPassu uložen a skrze který budou mít kontrolní osoby na daných místech vyžadujících ověření o neinfekčnosti přístup do (zřejmě) celosvětové/celokontinentální/ celostátní databáze, ve které budou informace o lidech uloženy. Toto řešení bude super například z hlediska minimálních požadavků na uživatele, jelikož po těch bude potřeba se de facto jen nějak prokázat svým QR kódem. Mobilní internet či podobné záležitosti k tomu ale vzhledem k tomu, že by měl být systém založen na skenu QR netřeba.

Kdy přesně by se mohl nějaký komplexnější CovidPassový systém umožňující žít plnohodnotnější život rozjet je v tuto chvíli nejasné. Například v Evropě záleží na krocích Evropské unie, která se do tohoto projektu trochu překvapivě nehrne takovou rychlostí, jakou by mnozí čekali. Do léta by se nicméně mělo vše alespoň podle tuzemského ministra zahraničí Tomáše Petříčka stihnout, čímž by si tak měla Evropa zajistit relativně bezproblémové cestování v době dovolených. Podmiňovací „měla by“ je tu však zatím stále velmi důležitý – celý projekt je totiž zatím v plenkách.

CovidPass ve světě

S poměrně zajímavou verzí CovidPassu by se měli již brzy setkat obyvatelé Velké Británie. Ta totiž již svou verzi skrze ústa tamního premiéra Borise Johnsona poodhalila s tím, že v následujících týdnech a měsících je jeho mechanismy potřeba otestovat. Britský CovidPass zatím řeší jen vnitřní záležitosti Velké Británie, avšak do budoucna bude zcela určitě potřeba i pro cestování. Co se týká výše zmíněných vnitřních záležitostí, Britové se jím mají prokazovat – respektive, je to zatím alespoň v plánu – „jen“ na větších akcích, kde je riziko šíření koronaviru samozřejmě mnohem větší kvůli kontaktu velkého množství lidí. Jednat se má například o různá sportovní utkání, kulturní akce, větší noční kluby a tak podobně. U obchodů a ve službách se nicméně alespoň zatím s ověřováním bezinfekčnosti pomocí CovidPassů nepočítá, byť je samozřejmě možné, že se po sérii testů z následujících týdnů parametry ještě upraví. Právě ideální nastavení je totiž pro funkčnost celého projektu klíčové.

CovidPass u nás

Zatímco Britové již víceméně ví, co od „svého“ CovidPassu očekávat, u nás jsme stále v tomto směru na vážkách. Přestože se totiž tak nějak ví, že i tuzemská vláda počítá se zavedením podobného bezpečnostního systému pro prokazování se na místech s větším počtem lidí, jak přesně bude vše fungovat a kdy se tak stane jasné není. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že se nakonec ČR spolehne zcela na řešení EU, které následně využije i pro své vnitrostátní bezpečnostní mechanismy a to i za cenu toho, že si zkrátka na některé akce možná budeme muset počkat kvůli tomu déle. Otazníků je ale v tomto směru zatím tolik, že si nemá smysl dělat žádné předčasné závěry, ale je lepší počkat na oficiální informace přímo od vlády.