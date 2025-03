Apple přidává zásadní bezpečnostní vylepšení pro zprávy, my ale máme zatím smůlu

Apple ve spolupráci s GSM Association oznámil, že přidá podporu end-to-end šifrování (E2EE) do RCS zpráv. Tento krok přibližuje RCS k iMessage v oblasti bezpečnostních standardů. Nová verze RCS Universal Profile 3.0, která zahrnuje šifrování, byla vydána minulý týden, a proto zatím není jasné, kdy přesně se funkce dostane k uživatelům. Apple však potvrdil, že se podílel na snaze napříč průmyslem, aby šifrování bylo do standardu zahrnuto.

Podpora RCS byla na iPhonech poprvé zavedena na podzim 2024 s příchodem iOS 18.1. Technologie RCS (Rich Communication Services) umožňuje pokročilejší zasílání zpráv mezi uživateli iPhonů a Androidů, čímž nahrazuje zastaralé SMS. RCS nabízí funkce jako indikátory psaní, reakce emoji, potvrzení o přečtení nebo odesílání fotek a videí ve vyšší kvalitě.

Dosud však RCS neobsahovalo end-to-end šifrování. To znamenalo, že zprávy mohly být teoreticky zachyceny třetí stranou. „End-to-end šifrování je výkonná technologie ochrany soukromí a bezpečnosti, kterou iMessage podporuje od začátku. Jsme rádi, že jsme mohli vést snahu o začlenění šifrování do RCS Universal Profile zveřejněného GSMA. V budoucích aktualizacích jej přidáme do iOS, iPadOS, macOS a watchOS,“ stojí v prohlášení Applu. Zavedení E2EE znamená, že dešifrovací klíče zůstanou pouze na zařízeních uživatelů a žádný zprostředkovatel nebude moci zprávy číst. Apple tak výrazně zvyšuje bezpečnost komunikace pro všechny své uživatele. Sluší se nicméně dodat, že v České republice zatím RCS zprávy podporu nemají, jelikož operátoři stále čekají na „zelenou“ ze strany Applu a Googlu.