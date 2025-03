Jak to vypadá s vývojem chytřejší Siri z Apple Intelligence? Možná lépe, než se zdálo

V posledních dnech plní média prakticky neustále články o tom, jak tvrdě Apple selhává na poli umělé inteligence, což sám nedávno de facto přiznal tím, že oznámil odklad chytřejší Siri představené coby součást Apple Intelligence v loňském roce na WWDC. Tehdy počítal s jejím vydáním na začátku letoška, avšak nedávno své plány změnil s tím, že by k vydání mělo dojít až příští rok. Právě takto zásadní odložení tak vyvolalo značné otázky ohledně toho, v jakém stavu její vývoj vlastně je, přičemž některé zdroje hovořily o tom, že Apple nemá hotové prakticky nic a celá nová Siri je v naprostém rozkladu. To ale podle interních informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu naštěstí není tak úplně pravda.

Nová verze Siri na tom sice dobře úplně není, pravdou však naštěstí není ani to, že by byla jen vybájeným projektem, který zatím zůstal takříkajíc jen na papíře. Že je na tom Siri lépe než si leckdo myslí se měl totiž pokusit své zaměstnance přesvědčit nedávno samotný Apple na velké schůzi v Apple Parku, která měla do jisté míry uklidnit obavy ohledně vývoje AI, nebo je minimálně alespoň ujasnit. Na schůzi měl konkrétně šéf vývoje Siri Robby Walker zaměstnancům demonstrovat pár funkcí Siri, které Apple odhalil v loňském roce na WWDC a které jsou v současnosti sice stále rozpracované, ale částečně funkční.

Konkrétně měla být Siri schopna například ve Fotkách spolehlivě vyhledat číslo řidičského průkazu či najít konkrétní fotografii dítěte. Dále byla demonstrována její schopnost fungovat mezi aplikacemi, kdy vkládala přílohy do mailů, přidala příjemce z webové stránky a tak podobně. Celkově tedy alespoň některé ohlášené funkce Siri fungují, ale je otázkou, nakolik spolehlivě a tedy i využitelně. Zdá se tedy, že si Apple v loňském roce prostě „jen“ ukousl podstatně větší vývojové sousto, než které je schopen rozžvýkat a proto bude muset s projektem ještě chvíli zápolit. Nakolik je na vině jeho složitost a nakolik pak špatná rozhodnutí z minulosti, kdy se AI nevěnovala taková pozornost, jaká měla, je nicméně stále velkou otázkou.