Apple zahlazuje stopy! V iOS 18 pokračuje v odstraňování odkazů na vylepšenou Siri

Apple nedávno oznámil, že některé očekávané funkce Siri, spojené s Apple Intelligence, nebudou oproti původním slibům dostupné s příchodem iOS 18. Nyní cupertinská společnost v tichosti upravila popisy na oficiálních stránkách, věnovaných iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia, aby odstranila zmínky o odložených funkcích.

Sekce, slibující „začátek nové éry pro Siri“, dříve zdůrazňovala, že asistentka bude díky osobnímu kontextu chytřejší a užitečnější než kdy dřív. Tato klíčová vlastnost ale stále není dostupná, a tak Apple text pozměnil. Namísto informace o tom, že je Siri nyní schopnější a užitečnější díky znalosti osobního kontextu uživatele, se na webu píše pouze o znalosti zařízení. Tato úprava odráží realitu – Apple zatím skutečně přidal jen rozšířené produktové znalosti v iOS 18.2, zatímco klíčové inovace, jako je osobní kontext nebo hlubší integrace do aplikací, stále chybí.

Apple od loňského června na svých stránkách a v reklamách lákal na novou, „osobnější Siri“, ale při vydání iPhonů 16 nebyla žádná z těchto funkcí dostupná. První náznaky pokročilejší Siri se objevily v iOS 18.1, iOS 18.2 a iOS 18.3, ale stále nešlo o funkce, které Apple ukazoval při představení nové verze svého operačního systému.

Původně se očekávalo, že hlavní novinky dorazí s iOS 18.4. Když ale první betaverze této aktualizace neobsahovaly žádné změny Siri, začalo být jasné, že Apple nestíhá. Spekulovalo se, že by Siri mohla být dokončena pro iOS 18.5, ale nyní to vypadá, že na slíbené funkce si budeme muset počkat až do iOS 19.

Apple už přiznal, že přidání více personalizované Siri, která bude schopná lépe pracovat napříč aplikacemi a chápat kontext uživatele, „zabere více času, než jsme očekávali“. Společnost proto posunula plánované vydání na příští rok.

Zatím tedy zůstává otázkou, kdy skutečně dorazí slibovaná revoluce v hlasové asistenci. Prozatím si musí uživatelé vystačit s dílčími vylepšeními, zatímco Apple se snaží vyhnout dalším zklamaným očekáváním.