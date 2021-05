S druhou generací AirPods Max se zatím nepočítá

Přemýšlíte nad nákupem AirPods Max, ale úplně na ně nespěcháte a říkáte si, že jsou venku již dobrého půl roku a Apple by tedy mohl teoreticky v dohledné době představit jejich novou generaci? Pak pro vás máme jasný vzkaz – nečekejte, nemá to smysl. Podle zdrojů agentury Bloomberg, které pocházejí přímo z dodavatelského řetězce Applu, totiž kalifornský gigant zatím ani nezačal s jejich vývojem a těžko říci, zda vzhledem k rozporuplným ohlasům začne. Určité novinky pro ně přesto chystá.

Takto vypadají AirPods Max AirPods Max_nahled MacBook_AirPods Max_nahled AirPods_nahled AirPods Max AirPods Max_nahled AirPods Max +15 Fotek Apple AirPods Max_nahled AirPods Max_nahled AirPodsx Max BO and AirPods max AirPods Max Smart case AirPods Max od Apple AirPods Max ovladani AirPods Max AirPods Max detail Apple Airpods Max AirPods Max Apple Spacegray airpods max Sluchatka Airpods Max AirPods Max sluchatka Apple AirPods Max spacegray Vstoupit do galerie

Zatímco za zvuk a zpracování jsou uživateli AirPods Max chváleny, za cenovku to naopak dostávají tvrdě sežrat. Právě kvůli vysoké ceně se pak jejich prodeje jeví jako velmi slabé a to i nyní, když se začíná jejich skladová dostupnost minimálně skrze Apple Story a Online Apple Store zlepšovat. Kalifornský gigant si proto nechává ještě určitou dobu na rozmyšlenou nad tím, zda se pustí do vývoje jejich druhé generace či jejich sportovní verze, o které se v minulosti velmi intenzivně hovořilo. Vedle úvah nad vytvořením jejich druhé generace nicméně podle Bloombergu zvažuje nasazení nových barevných variant, kterými by mohl zájem o tato sluchátka alespoň mírně pozvednout. O jaké barvy se má jednat a potažmo kdy by mohly dorazit je nicméně zatím nejasné.