Covidpass ve smartphonu je zase o krok blíž, europoslanci už mají jasno v jeho podobě

Covidpass nebo chcete-li covidový pas umožňující například cestování po Evropě (a pravděpodobně i mimo ní) je zase o krok blíž. Ve středu se totiž na schůzi Evropského parlamentu shodli na jeho podobě europoslanci, díky čemuž se jeho realizace opět přiblížila. Na řadě je nyní jeho finální projednání mezi členskými zeměmi EU a poté následné schválení. Jakmile se tak stane, bude tento “standard” uveden do provozu.

Covidový pas lze označit za cestovatelskou vstupenku do běžného života. Jednat se má konkrétně o dokument obsahující data o očkování uživatele, potažmo o jeho protilátkách po prodělání COVID-19 či o negativním testu, který v posledních dnech absolvoval. Co se týče zpracování pasu, jednat by se mělo o aplikaci, kartičku v digitální peněžence či něco na podobný způsob. Vše se totiž bude točit de facto jen kolem QR kódu, který bude právě Wallet či speciální aplikace ukrývat a který po oskenování příslušným pracovníkem zobrazí v databázi přístupné mezinárodně údaje o majiteli kódu. Pro lidi, kteří nebudou chtít využívat digitální verzi kódu pak bude samozřejmě umožněno jej mít s sebou v papírové podobě.

Kdy přesně bychom se mohli v Evropě dočkat spuštění evropsky uznávaných pasů umožňujících jednoduché cestování se v tuto chvíli nedá zcela přesně předpovědět. Jako nejpravděpodobnější termín se sice nyní jeví červen, čímž by se zajistilo relativně bezproblémové léto, ale pokud by se jednání na finální podobě někde zasekla, k dispozici může být covidpass o poznání později. Nezbývá však nic jiného než čekat.