Příchod Touch ID na Apple Watch je zase o krok blíž

Jablečná společnost v mnoha ohledech naslouchá komunitě a pod pokličkou často pracuje na věcech, po kterých fanoušci již dlouho volají. Stejným případem by mohlo být i Touch ID, které sice z iPhonu zmizelo již několik generací zpátky, ale v hodinkách Apple Watch by mohlo nalézt své místo. Alespoň tedy soudě dle nejnovějšího patentu, jenž popisuje způsob, jakým by dotykový senzor mohl fungovat a efektivně sloužit k odemčení zařízení.

Hodinky Apple Watch jsou již několikátým rokem v řadě jedním z nejprodávanějších nositelných zařízení, a není tedy divu, že se jablečná společnost často inspiruje u svých příznivců a všímá si postřehů komunity. Ta již delší dobu lobbuje za návrat Touch ID, které z iPhonu zmizelo již několik let zpátky a od té doby leží nevyužité v šuplíku. Sice bychom se podle úniků mohli dočkat návratu této funkce s příchodem další generace jablečného telefonu, ale pravděpodobná je také skutečnost, že si najde cestu i na jiná zařízení. Jedním z nich by mohly být právě Apple Watch, pro něž by bylo Touch ID jako stvořené. Koncept ostatně popisuje také patent, s nímž Apple nedávno přišel. Hodinky by mohly obsahovat senzor podobný tomu z iPhonu, zabudovaný do digitální korunky místo domovského tlačítka. Na předem určený povrch by pak stačilo jen položit prst a zařízení by se automaticky odemklo.

Hodinky by tak disponovaly technologií, jež je schopna číst otisky prstenů a případné specifické rysy uživatele. Čtečka by jen porovnala otisk s uloženým prvotním obrázkem a následně by potvrdila, nebo naopak zamítla přístup. Princip fungování senzoru se tedy příliš neliší od jablečného Touch ID využitého v iPhonu, jen s tím rozdílem, že prim by v tomto případě hrála digitální korunka. Rozhodně by se však jednalo o vítanou funkci, která by výrazně zjednodušila celý proces odemykání. Nyní musíte zadat buď PIN, nebo nejprve odemknout svůj telefon, což automaticky aktivuje také Apple Watch. Uvidíme, zda Apple po tomto konceptu v budoucnu sáhne, nebo se Touch ID opět dočkáme pouze na chystaném jablečném telefonu.