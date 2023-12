Řidičáky v mobilu platné po celém území EU jsou zase o krok blíž!

Řidičům brázdícím silnice v Evropské unii odpadne do budoucna další povinnost. Řeč je konkrétně o nutnosti mít u sebe řidičský průkaz ve fyzické podobě. V Bruselu se totiž dnes shodly členské státy EU na tom, že do budoucna bude řidičský průkaz existovat i v digitální verzi a bude platit právě napříč celou Evropskou unií. A nejen to.

O digitální řidičském průkazu platném napříč Evropskou unií se začalo hovořit již letos v březnu, když s tímto návrhem přišla Evropská komise. Vše však záleželo na tom, jak se k celému plánu postaví jednotlivé členské státy, což se dnes ukázalo jako naprosto bezproblémové. Jednat se totiž bude o velké zjednodušení jak směrem k řidičům, tak i k policistům, kterým se budou digitální řidičské průkazy lépe porovnávat s jejich databázemi. Co se pak týče samotných řidičů, ti se budou moci kromě prokazování se digitálním řidičíkem taktéž tento typ řidičáku obnovit online či jej online vyměnit. Zkrátka a dobře, usnadnění pro všechny. Nemusíte se však bát toho, že byste digitální řidičáky po jejich zavedení vyloženě museli využívat. Fyzické kartičky totiž budou k dispozici i nadále a tedy pokud je budou někteří řidiči upřednostňovat, orgány je od nich budou i nadále bez problému přijímat. Bohužel, kdy konkrétně se zavedení celoevropských digitálních průkazů dočkáme není v tuto chvíli zcela jasné, byť by to mělo být v horizontu několika let.