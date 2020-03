Představení prvních Maců s Face ID je zase o krok blíž

Jablečná společnost příliš v době krize a globální pandemie nelení a stále chrlí takřka nekonečné množství patentů a nejrůznějších konceptů, které bychom v nedaleké budoucnosti mohli vidět také naživo. Zatímco v posledních týdnech si Apple posvítil zejména na iPhone a jeho displej, nyní postupně začíná upínat pozornost také k MacBooku Pro a iMacu, které by se podle nejnovější přírůstku brzy mohly dočkat také plnohodnotného Face ID, tedy biometrického ověření obličeje.

Zatímco iPhone je mnohdy nositelem nejnovějších technologií a pyšní se nejmodernějšími prvky, v případě MacBooku a iMacu je Apple poněkud opatrnější a přichází s vylepšeními až v případě, že si je jimi naprosto jistý. Podobný přístup společnost razila také u Touch ID, které si nejprve odbylo premiéru na jablečném smartphonu a nakonec se jeho příchodu dočkal také iPad a posutpem času i MacBooky. Výsledky byly nanejvýš příznivé, a tak se Apple rozhodl recept zopakovat i u biometrického ověření obličeje, tedy Face ID. Spekulace o jeho využití na dalších zařízeních sice kolovaly internetem již nějakou dobu, ale nynější patent jen předchozí domněnky potvrdil. Technologický gigant v patentu poukazuje zejména na nutnost chránit informace uživatelů a zajistit, že nebudou kompromitována. Standardní heslo je však v mnoha případech nedostačující a ověření pomocí obličeje dělá z počítače či telefonu takřka nedobytnou pevnost. Jediným problémem tak zůstává místo, kterého je v tenkém MacBooku pomálu. Apple tak vyzdvihuje nutnost využít tenký materiál, avšak tak, aby se integrita nenarušila a uživatel mohl být ověřen podobně jako u iPhonu.

Do počítače, ať už MacBooku nebo iMacu, by tak byl zabudován kompaktní modul, který by nijak nenarušoval design a eleganci zařízení. Zároveň by obsahoval snímač, který by na základě infračerveného světla a odrazu od uživatelova obličeje dokázal rozpoznat charakteristiku tváře a určit, zda má systém povolit autorizaci. Patent se pochopitelně zaměřuje zejména na podrobné technické detaily a jak přesně by Face ID objekt rozpoznalo, avšak klíčové je, že by zařízení disponovalo výřezem. Ten by nutně nemusel vypadat přesně jako u iPhonu, ale mohl by být vyveden například ve formě kruhu, jakési křivky nebo jakéhokoliv dalšího útvaru. Je ale pravděpodobné, že Apple sáhne po ověřeném řešení a zvolí standardní výřez, na nějž jsou uživatelé zvyklí. Uvidíme, zda se jablečná společnost návrhem inspiruje, nebo ho nakonec smete ze stolu.