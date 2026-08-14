Jedna z největších změn ve WhatsApp za celou jeho historii je zase o krok blíž

Ačkoliv jsou uživatelská jména na většině komunikačních platforem naprostým standardem, WhatsApp se až donedávna spoléhal výhradně na telefonní čísla. To se ale začíná měnit. S tím, jak se tato aplikace pomalu blíží k oficiálnímu celosvětovému spuštění podpory uživatelských jmen, začala uživatelům umožňovat uložení profilu právě i pod specifickou přezdívkou.
Konec nutnosti sdílet telefonní číslo
Začátkem letošního roku začal WhatsApp pozvolna zavádět systém rezervace uživatelských jmen. Cílem bylo dát lidem šanci zabrat si své oblíbené přezdívky s dostatečným předstihem a předejít tak případným podvodům nebo snahám o vydávání se za někoho jiného ještě předtím, než se funkce oficiálně spustí. Před několika týdny se pak tato vyhrazená jména začala reálně aktivovat pro první vybrané uživatele s iPhony.
Jak nyní upozornil specializovaný portál WABetaInfo, aplikace začala do svých systémů integrovat podporu pro zcela nové textové pole určené právě pro uživatelské jméno, které se zobrazí při vytváření nového kontaktu. Toto nové pole se v rozhraní nachází přesně mezi kolonkami pro křestní jméno a příjmení a sekcí pro zadání klasického telefonního čísla.
Jak to vypadá v praxi
Nové pole se objevuje na obrazovce, kterou většina uživatelů důvěrně zná. Stačí klepnout na tlačítko pro přidání chatu v navigačním panelu a v horní části seznamu vybrat možnost Nový kontakt. Samotná obrazovka pro vytvoření kontaktu vypadá na první pohled naprosto stejně jako dřív, ale uživatelé si hned všimnou nové kolonky pro uživatelské jméno.
Ti uživatelé, kteří již díky nedávnému testování své uživatelské jméno mají, tak mohou ostatním říct, aby si ho uložili společně se zbytkem kontaktních údajů. Až se v budoucnu uživatelská jména rozšíří plošně mezi všechny, WhatsApp bude toto pole vyplňovat zcela automaticky, jakmile se rozhodnete vytvořit nový kontakt přímo z informační obrazovky chatu.
Zatím jen pro vyvolené a s chybami
Portál WABetaInfo závěrem dodává, že nové pole pro uživatelské jméno se v současné době objevuje pouze u vybraných uživatelů, a to jak v beta verzích, tak i v nejnovějších stabilních sestaveních WhatsAppu. Jak navíc ukazují první reálné testy redaktorů ze zahraničí na stabilní verzi, funkce zatím nefunguje stoprocentně. Často se totiž stává, že i když uživatelské jméno reálně existuje, aplikace vyhodí chybovou hlášku informující o tom, že dané jméno na WhatsAppu nenalezla. I přes tyto počáteční dětské nemoci se ovšem jedná o další velký krok směrem k tomu, aby WhatsApp konečně dohnal konkurenci a nabídl základní funkci ochrany soukromí, která uživatelům tolik chyběla.