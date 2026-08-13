Neherní aplikace dál válcují trh. Mobilním hrám klesají příjmy, zatímco umělá inteligence hlásí rekordy

Nová zpráva od analytické společnosti Sensor Tower přináší zajímavý pohled na to, za co uživatelé mobilních telefonů utrácejí své peníze. Výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026 napříč platformami iOS a Android jasně ukazují, že neherní aplikace nadále představují hlavní hnací motor růstu globálních útrat. Kdysi dominantní segment mobilních her naopak zaznamenal poměrně citelný meziroční pokles.
Zpomalení herního trhu potvrdil i Apple
Už minulý měsíc během vyhlašování finančních výsledků za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 společnost Apple upozornila na to, že za zpomalením růstu příjmů v kategorii Služeb stojí především slabší výkon mobilních her a také nedávné regulační změny ovlivňující obchodní model samotného App Storu. Aktuální report s názvem Digital Market Index od analytiků ze Sensor Tower tato slova nyní přesně potvrzuje a nabízí mnohem detailnější pohled na to, jak se celkové útraty a počty stažení reálně změnily.
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Neherní aplikace generují miliardy
Podle zveřejněné zprávy vzrostly příjmy z neherních aplikací ve druhém čtvrtletí meziročně o celých 14,6 procenta. Naproti tomu příjmy z her ve stejném období klesly o 4,5 procenta. V absolutních číslech to znamená, že neherní aplikace dokázaly vygenerovat úctyhodných 24,4 miliardy dolarů při celkovém počtu 25,5 miliardy stažení. Pro srovnání, mobilní hry dosáhly na tržby ve výši 19,2 miliardy dolarů a zaznamenaly 11,3 miliardy stažení.
Ve Spojených státech sice celkové příjmy z nákupů v aplikacích meziročně klesly o tři procenta, nicméně i tak si tato země suverénně udržela celosvětové prvenství s celkovou útratou 14,8 miliardy dolarů. Na vzdáleném druhém místě skončila Čína s útratou necelých šesti miliard, a to i přesto, že tamní trh zaznamenal solidní desetiprocentní růst. Pokud jde o samotný počet stažení aplikací, první místo si i nadále drží Indie s více než šesti a půl miliardami instalací, což představuje čtyřprocentní meziroční nárůst. Následují Spojené státy a trojici největších trhů pak s mírným poklesem uzavírá Brazílie.
Umělá inteligence na vzestupu a pád seznamek
Neherní žánry si udržely velmi silné tempo monetizace, přičemž devět z deseti nejlepších kategorií vykázalo pozitivní meziroční růst. Této masivní expanzi jednoznačně vévodí generativní umělá inteligence, která dokázala zdvojnásobit spotřebitelské výdaje s ohromujícím nárůstem o 108 procent. Jasným lídrem trhu zůstává ChatGPT, který drží zhruba šedesátiprocentní podíl na příjmech v celé kategorii. Konkurenti jako Claude, Grok nebo Gemini ovšem rovněž hlásí rapidní zrychlení růstu, přičemž právě Claude zaznamenal obrovský skok a stal se celosvětovou dvojkou.
Jedinou hlavní kategorií, která celosvětově zaznamenala výrazný propad, byly aplikace zaměřené na seznamování a objevování nových kontaktů. Tento segment klesl o jedenáct procent, a to především kvůli slabým výsledkům na americkém trhu, který se smrskl o více než třetinu. Naopak silný růstový potenciál pro seznamky aktuálně představuje latinskoamerický trh v čele s Mexikem, Brazílií a Argentinou. Závěrem report uvádí, že titul největšího skokana v růstu příjmů z nákupů v aplikaci si odnesl zmíněný chatbot Claude, zatímco největší překvapení v počtu nových stažení předvedla aplikace PineDrama, která se v celosvětovém žebříčku posunula o neuvěřitelných 237 míst výše.