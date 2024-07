Google Maps přidávají do CarPlay zásadní novinku! Androiďáci ji mohou zatím jen závidět

Pokud ve svém voze využíváte infotainment Apple CarPlay, máme pro vás vynikající zprávu. Google totiž začal v tichosti uvolňovat zřejmě skrze změny na svých serverech možnost přes CarPlay nahlašovat problémy na cestě ve snaze maximalizovat komfort při cestování ostatních. Díky tomu tedy bude možné každý problém, se kterým se na cestě potkáte, nahlásit přes nový prvek na dotykovém displeji vašeho vozu.

Nahlašování problémů podporují Google Maps již od roku 2019 coby funkci okopírovanou od Waze, které Google v minulosti již koupil. Doposud však bylo možné problém nahlásit jen přes mobilní aplikaci a nikoliv její verzi pro automobilový infotainment, což se nyní mění. Čím dál více řidičů totiž hlásí, že si při aktivní navigaci přes Google Maps všimli nové ikony znázorňující výstražnou značku, která po stisku rozbalí menu se základními problémy, které řidiči nahlásí jednoduše tapnutím na ně. Jedná se tedy o bezpečné, rychlé a celkově intuitivní řešení, které zcela určitě zajistí, že budou řidiči do Google Maps problémy na cestě nahlašovat ve větší míře.

O to paradoxnější je, že ač stojí Google za operačním systémem Android a jeho infotainment Android Auto se těší velmi solidní oblibě, je možnost nahlásit problémy na cestě k dispozici zatím jen v Apple CarPlay a nikoliv Android Auto. Je sice víceméně jasné, že i do druhého jmenovaného infotainmentu tato možnost co nevidět dorazí, nicméně i tak je tento náskok vskutku zajímavý.