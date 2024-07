Do Google Maps v iPhonech a CarPlay míří nová skvělá funkce!

Pokud patříte mezi věrné uživatele navigační aplikace Google Maps, zbystřete. Populární Mapy od Googlu totiž ve své verzi pro iOS a Apple Car Play získávají zbrusu novou, velmi zajímavou funkci.

Uživatelé navigace Google Maps v chytrých telefonech s iOS a systémech CarPlay si mohou od teď oddechnout. Google konečně nasazuje do své aplikace dlouho očekávanou funkci – virtuální tachometr. Tato funkce, která byla dříve dostupná pouze v Android verzi Google Maps, pomůže řidičům dodržovat rychlostní limity. Po spuštění navigace se nyní v dolním levém rohu aplikace zobrazí aktuální rychlost vozidla v kilometrech za hodinu nebo v mílích za hodinu, dle nastavení telefonu. Ikona rychlosti navíc mění barvu v závislosti na překročení limitu, což jemným způsobem upozorní řidiče na nutnost zpomalit.

Společnost Google potvrdila serveru TechCrunch celosvětové zavedení ukazatele rychlosti pro iOS. Zároveň však zdůrazňuje, že tato funkce slouží pouze k „informačnímu účelu“ a pro ověření skutečné rychlosti by se řidiči měli vždy spolehnout na vestavěný tachometr vozidla. Pokud chcete tuto funkci v aplikaci Google Maps aktivovat, stačí přejít do vašeho profilu, poté do Nastavení, následně do sekce Navigace a nakonec do nabídky Zobrazení mapy. Zde pak můžete zapnout zobrazování rychlosti a upozorňování na překročení limitů. S tímto novým doplňkem se Google Maps pro iOS a CarPlay stává ještě praktičtější a užitečnější aplikací pro bezpečnější jízdu. Ať už jedete na krátkou projížďku nebo na dlouhou cestu, Google Maps vám teď pomůže nejen s navigací, ale i s dodržováním maximální povolené rychlosti.