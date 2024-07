Cyklisti, největší problém Google Maps!

I když jsou pumpičkáři často terčem nenávisti ze strany řidičů, je nutné hned na úvod říct, že za následující problém zkrátka nemohou. Google Maps totoiž nabízí do dnešního dne pouze dvě možnosti toho, jak se pohybujete a to buď pěšky nebo pomocí automobilu. Z logiky věci si pak lidé na kole, kteří z nějakého důvodu chtějí používat Google Maps nastaví, že používají automobil, aby je navigace nevedla po chodnících, ale silnicích a v odlehlých částech světa, jako je například Toskánsko, je vůbec dokázala dostat z bodu A do bodu B.

Právě v Toskánsku jsem narazil na poměrně zásadní problém Google Maps. Ty totiž určují informace o provozu, tedy i o zdržení na cestě na základě sběru dat od uživatelů. Samozřejmě mají mapy více zdrojů dat odkud informace čerpají, ale informace od uživatelů jsou pro aktuální dopravní situaci nejdůležitější. Vše funguje zcela jednoduše. Pokud jedete v úseku kde se smí jezdit 90Km/h a vy najednou jedete daným úsekem 50Km/h a nejste sami, ale podobných vozidel je více, Google automaticky vyhodnotí situace tak, že na daném úseku vzniká zdržení a zaznačí problém do mapy. V tom ještě problém není, ten však nastává v momentě, kdy na základě této informace přeplánuje trasu, abyste se zácpě vyhnuli.

Když jezdíte po silnici, kde potkáte jedno auto za týden, celkem vás překvapí, že někde v okolí, zrovna na cestě kterou potřebujete vyrazit k moři vznikla kolona a objízdná trasa je asi 2x delší než původní. Chvilku vám to vrtá hlavou a pak se rozhodnete, že to risknete a zkrátka pojedete původní trasou a na kolonu se podíváte osobně. Rychle zjistíte že v úseku, kde má Google označen provoz červenou, tedy nejhorším stupněm zácpy, jedete sami a nikde není jediné auto. Vše vám dojde v momentě, kdy narazíte na skupinku cyklistů, jenž stoupají do kopců a tam kde auto jede 90Km/h jedou najednou oni okolo 15Km/h kvůli výraznému převýšení. Když pár lidí z této skupinky používá Google Maps v iPhonu, rychle chápete v čem je problém.

Google Maps totiž fungují v rámci informací o provozu skvěle v místech, kde jezdí spousta aut a nějaký ten jeden cyklista se mezi desítkou vozidel ztratí jako statistická chyba. Pokud však vyrazíte někam, kde je na cestě víc krav a dalšího dobytku než aut, jeden jediný cyklista vám může znepříjemnit život. Problém je v tom, že spolehlivé řešení tohoto problému v podstatě neexistuje a tak se zkrátka jen musíte spoléhat na vlastní rozum a v místech, kde víte že je víc cyklistů než aut občas nějakou tu „zácpu“ zkrátka risknout.