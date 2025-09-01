Google Photos dostaly na iPhonech super vylepšení, Androiďáci mají zatím smůlu!

Google rozšiřuje funkce své aplikace Google Photos o novinku, která uživatelům umožní vytvářet vlastní samolepky přímo z fotografií. Funkce je ale dostupná pouze na iOS a uživatelé Androidu si tak mohou zatím nechat zajít chuť. Po otevření vybrané fotografie v aplikaci Google Photos na iPhonu nebo iPadu se po chvíli kolem hlavního objektu snímku zobrazí efekt, který naznačí možnost jeho oddělení od pozadí. Následně lze z fotografie vytvořit samolepku, kterou uživatel zkopíruje do schránky a vloží do jiné aplikace, nebo ji rovnou nasdílí například do WhatsAppu, Instagramu či iMessage.
Google doporučuje volit snímky s jasně definovaným objektem v popředí, aby byl výsledek co nejlepší. Vytvořené samolepky ale nelze dále upravovat. Podle oficiální podpory je funkce dostupná na iOS 17 a novějších verzích systému. Android zatím podporu nedostává. To působí dost překvapivě, neboť podobné nástroje nabízí například Samsung ve svých telefonech už několik let. Novinka zřejmě vznikla jako reakce na konkurenční nativní aplikaci Fotky na iOS, která tvorbu samolepek už delší dobu podporuje. Pro uživatele Applu tak Google snižuje bariéry a přibližuje funkce vlastní platformě. Přesto se očekává, že by se možnost tvorby samolepek mohla časem objevit i na Androidu, i když zatím nejsou žádné oficiální plány.