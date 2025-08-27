Google Maps se mění: Tato oblíbená funkce v aplikaci brzy skončí!

Google Maps patří už dlouhá léta mezi nejoblíbenější aplikace pro navigaci i objevování nových míst. Mnozí z nás si ji ale nezamilovali jen kvůli tomu, že nás dovede z bodu A do bodu B, ale také díky jejím doplňkovým funkcím, které z ní dělají mnohem více než jen obyčejnou mapu. To se ale brzy změní – Google totiž oznámil, že jednu ze svých sociálních funkcí v aplikaci definitivně pohřbí.
Konkrétně jde o možnost sledovat profily jiných uživatelů a naopak nechat ostatní sledovat ten váš. Tato funkce byla do Map přidána s cílem vytvořit menší komunitní síť, kde si lidé mohli navzájem doporučovat místa, restaurace či podniky. Jenže podle Googlu se ukázalo, že sledování příliš smysl nedává – a tak se s ním musíme rozloučit. Podle oficiálního vyjádření zmizí možnost followování v září 2025 a aktualizace proběhne automaticky.
Dobrou zprávou je, že uživatelé nepřijdou o své profily ani o viditelnost svých recenzí a příspěvků. Nebude ale už potřeba řešit, kdo vás sleduje či nesleduje, a celé to propojení se tak zjednoduší. Pokud budete chtít nadále sdílet tipy na zajímavá místa, budete to moci dělat jako doposud, jen bez seznamu followerů. Google zároveň připomněl, že stále existuje komunita Local Guides Connect, která má fungovat jako prostor pro diskuze či pořádání lokálních setkání.
Funkce, která naopak zůstává, jsou sdílené seznamy. Ty patří mezi nejoblíbenější prvky aplikace a Google je rozhodně nemá v plánu omezit. I nadále tak bude možné vytvářet vlastní kolekce míst, sdílet je s přáteli, přidávat k nim poznámky nebo zvát další uživatele k doplňování. Dá se tedy říci, že ten nejpraktičtější způsob „sociálního“ propojení v Mapách zůstane zachován.
Zajímavé je, že už před pár týdny se v kódu aplikace pro Android objevily náznaky, že se Google chystá ukončit funkci Followed Places. Tehdy to vypadalo jen jako experimentální krok, teď už je ale jisté, že jde o definitivní rozhodnutí. Google tak dává jasně najevo, že Maps mají být především nástrojem pro navigaci a plánování cest, nikoliv další sociální sítí.