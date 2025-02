5 funkcí Google Fotek, které by rozhodně měly okopírovat i nativní Fotky od Applu

Google Photos naproti tomu nabízí nativní aplikaci pro Android i iPhone a také možnost zálohování fotek z Macu či Windows. To znamená, že můžete bez omezení přistupovat ke své knihovně odkudkoli, zatímco v případě Fotek máte k dispozici vlastně jen webovou verzi iCloudu.

Co si budeme povídat – Fotky skvěle fungují v jablečném ekosystému. Pokud vlastníte iPhone, iPad nebo Mac, můžete se snadno přihlásit ke svému Apple účtu a přímo spravovat své fotografie. Pokud ale chcete přístup k těmto snímkům z Android zařízení nebo jiných platforem, narazíte na velké omezení.

Focení na mobil si získává mezi uživateli čím dál větší oblibu. Není se čemu divit – kvalita fotoaparátů ve smartphonech každým rokem roste a uživatelé navíc mají k dispozici pestrou škálu nejrůznějších úložišť. Majitelé jablečných zařízení často využívají pouze nativní Fotky. Ty mají bezesporu řadu výhod, přece jen ale existuje hrstka funkcí, které by si mohly vypůjčit od „konkurenčních“ Google Fotek.

Google Photos oproti tomu nabízí plnohodnotnou webovou verzi, která je stejně intuitivní a schopná jako mobilní aplikace. Apple by měl pracovat na tom, aby jeho webové rozhraní bylo použitelnější a konkurenceschopnější.

Právě výše zmíněný přístup do Fotek z iCloudu ve verzi pro rozhraní webových prohlížečů je navíc pro mnoho uživatelů problematický.

Google Fotky nabízí ve srovnání s nativními Fotkami od Applu také pokročilejší nástroje pro úpravy. Součástí nabídky pro editaci jsou mimo jiné například AI filtry, vylepšení portrétů nebo třeba možnost odstranění nechtěných objektů z fotografií pomocí Magic Editoru. Apple sice nabízí nástroj Clean Up, ale jeho funkčnost je omezená a navíc dostupná pouze na Apple silicon zařízeních.

Velkorysejší základní úložiště

Uživatelé Apple Fotek mají v základu k dispozici úložiště o kapacitě 5GB, což je ve srovnání s konkurencí opravdu žalostně málo. Fotky Google nabízí základní bezplatné úložiště o kapacitě 15GB, a pokud byste si chtěli v rámci Google One připlatit za vyšší variantu, vyjde vás to cenově o poznání lépe než u iCloudu. Apple by měl alespoň zdvojnásobit bezplatné úložiště, aby udržel krok s konkurencí.