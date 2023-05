Jak na iCloud: Zálohy, obnovování a další tipy

iCloud je cloudová služba společnosti Apple, která umožňuje bezproblémové sdílení dat mezi zařízeními. Jde o to, že můžete ukládat data z aplikací, které to podporují, do iCloudu a tytéž aplikace v jiných zařízeních pak mohou synchronizovat data, která jsou uložena na serverech iCloud společnosti Apple.

V praxi to funguje poměrně dobře, ale se synchronizací a udržováním jednotných dat v různých zařízeních jsou problémy už od počátku fungování iCloudu. Společnost Apple se snažila tyto problémy řešit, ale někteří uživatelé dodnes hlásí občasné problémy s iCloudem. Jak vytvořit vlastní konzistentní archivy vašeho obsahu z iCloudu?

iCloud Drive

V nabídce služeb od Applu najdete mimo jiné také iCloud Drive – cloudové online úložiště, které zároveň slouží jako systém pro synchronizaci napříč zařízeními. V nativní apliakci Soubory, která funguje v operačních systémech iOS a iPadOS, můžete vytvářet složky a soubory, které je možné v případě potřeby sdílet mezi všemi zařízeními. iCloud a iCloud Drive využívají také nativní aplikace od Applu, stejně jako aplikace třetích stran. Díky tomu dochází k synchronizaci dat a obsahu napříč zařízeními, přihlášenými ke stejnému Apple ID.

Sdílení na iCloudu

Operační systémy od Applu nabízí také podporu integrovaného sdílení přes iCloud napříč zařízeními v rámci aplikací Fotky, Kontakty, Připomínky, Kalendář, Poznámky a další. Toto sdílení můžete snadno a rychle aktivovat i deaktivovat – na iPhonu stačí spustit Nastavení -> Panel s vaším jménem -> iCloud, kde stačí u jednotlivých aplikací vypnout nebo naopak zapnout využívání iCloudu. Pokud u vybrané aplikace deaktivujete využívání iCloudu, můžete ji samozřejmě i nadále používat, pouze nebude docházet ke sdílení napříč zařízeními.

Zálohy na iCloudu

V rámci operačních systémů iOS a iPadOS můžete také využít funkci zálohování do iCloudu. V Nastavení -> Panel s vaším jménem -> iCloud -> Záloha na iCloudu -> název zařízení můžete deaktivovat nebo naopak aktivovat zálohování jednotlivých aplikací do iCloudu. Je ale důležité mít na paměti, že se jedná sice o automatické zálohy, ale nedochází k automatickému zahrnutí naprosto všech dat. Pro zpřístupnění dat na iCloudu přes web spusťte na iPhonu Nastavení -> Panel s vaším jménem -> iCloud, zamiřte zcela dolů a aktivujte položku Přístup k datům na iCloudu přes web.

Obnovení omylem smazaných dat

Pokud omylem smažete důležitý obsah, máte možnost jej z iCloudu za určitých podmínek obnovit. Pro obnovení dat z iCloudu na webu přejděte na web iCloud.com a přihlaste se k vašemu Apple ID. Zamiřte zcela dolů a klepněte na Obnova dat. Zobrazí se vám přehled dat, která jste smazali v průběhu uplynulých 30 dní. Vám stačí jen kliknout na vybranou položku a poté na tlačítko Obnovit.