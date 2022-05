Oficiální Apple refurbished obchod v ČR stále není. Co a za kolik v něm můžete nakoupit?

Působení Applu v České republice je svým způsobem pro většinu zákazníků dostatečné. To je způsobeno především tím, že člověk, který se o tuto společnost nikterak více nezajímá, nejspíše ani neví, jak vlastně Apple funguje třeba v Americe a ostatních státech. Hned na začátek je nutné zmínit, že ve Spojených státech amerických, odkud Apple pochází, je k dispozici nespočet dalších služeb, možností a funkcí, které mohou jablíčkáři využít. Jedná se například o program pro výkup starých zařízení, za která dostanete kredit pro nákup nových, podporu programu Self Service Repair či obchod s tzv. refurbished Apple produkty – a mnoho dalšího.

A právě posledním zmíněným, tedy obchodem s Apple refurbished produkty, bych se chtěl určitým způsobem zabývat v tomto článku. Naprosto bezesporu se totiž jedná o něco, co bych v Česku uvítal nejen já, ale i nespočet dalších zákazníků. Pro ty neznalé Apple v rámci Certified Refurbished obchodu prodává produkty s tímto označením, které jsou sice použité, ale kompletně přepracované a opravené tak, že uživatel ve většině případech ani nemá šanci poznat, že nejsou vyloženě nové. Prodávají se zde především iPhony, iPady a Macy s tím, že mívají vyměněné baterie, displeje, kompletně celé šasi a cokoliv dalšího, co je potřeba. Zkrátka a jednoduše, Apple vezme určitým způsobem používané či poškozené jablečné zařízení, opraví jej do stoprocentního stavu a následně jej prodává s označením refurbished za sníženou cenu. Podobná zařízení nabízí samozřejmě také přední čeští prodejci jablečných zařízení, Apple je však v tomto případě jednoduše Apple.

Kalifornský gigant až na pár výjimek neposkytuje zákazníkům slevy, které by mohli využít na nákup nových produktů. Pokud byste ale chtěli ušetřit, tak je rozhodně využití refurbished obchodu tou nejlepší volbou – tedy v zahraničí. Nyní si nejspíše říkáte, že na těchto použitých, ale opravených zařízeních nechává Apple slevu pár dolarů, opak je ale pravdou. Ve většině případech tyto produkty s označením Certified Refurbished můžete pořídit se slevou klidně několik stovek dolarů, tedy tisíců korun. V době psaní tohoto článku je možné zde zakoupit například MacBook Air M1 za 1 059 dolarů, což je sleva 190 dolarů oproti původním 1 249 dolarů. Osobně bych byl velmi rád, kdyby Apple co nevidět spustil obchod Certified Refurbished i v České republice. Níže přikládám dvě videa, ve kterých se můžete přesvědčit o tom, že se zde opravdu dají zakoupit kvalitní Apple zařízení, která jsou k nerozeznání od těch nových, a to s výraznými slevami. Využili byste oficiální refurbished obchod od Applu, kdyby byl v Česku k dispozici?