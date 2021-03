Na iPhony dorazilo postapokalyptické RPG ve stylu Šíleného Maxe

Legendární série filmů o Šíleném Maxovi nám v průběhu čtyř desítek let ukázala, jak by mohla vypadat lidská civilizace po svém rozpadu. V takovém světě se najednou převracejí priority zbytků populace. Nejvzácnější komoditou se rychle stává benzín, který dává majitelům funkčních automobilů výsadní možnost volně se po světě pohybovat. Se stejnou premisou přichází i nově vydané RPG Quest 4 Fuel. V tom si poskládáte partičku drsných nájezdníků a pošlete je do postapokalyptických pustin hledat vzácné palivo. Samozřejmě nejste jediní s podobným nápadem, takže budete muset během svých cest porazit soupeřící gangy v poloautomatických soubojích pěti proti pěti.

Hra si před vydáním prošla náročným vývojem. Zahraniční média zaujala již v roce 2018, když se začala představovat na různých festivalech. I přes na poměry mobilních projektů dlouhý vývoj pak Quest 4 Fuel strávila ještě osm měsíců v předběžném přístupu. Toho vývojáři z Rocking Innovation SL využili k tomu, aby rozšířili nabídku herních módů. Těch je ve hře pět a nabídnou kromě příběhové kamapně i různé kratší výzvy a multiplayerová klání. Postupně se rozrostlo i množství bojovníků, z nichž můžete ve hře sestavit svůj tým. Nyní je jich ve hře třicet pět. Spoustu nového obsahu slibujé vývojáři i v budoucnu, například v podobě speciálních událostí. Hru můžete zcela zdarma stahovat na App Storu.