Na iOS vychází očekávané RPG od zkušených vývojářů z EA a Zyngy

Whitestone se po pěti set letech míru dostává pod útok Soumračných armád. Město se musí probudit z nečinnosti a vybrat mezi svými nejlepšími družinu hrdinů, kteří se postaví zlovolným hordám na odpor. Takovou scénou začíná nově vydané RPG Dice: Heroes of Whitestone. Hra inspirovaná deskovkami a klasickými hry na hrdiny láká na zapojení zkušených vývojářů, jež své zkušenosti nasbírali prací u takových gigantů jako jsou Electronic Arts nebo Zynga. Ti společně vytvořili srdeční záležitost, která vzdává hold již zmíněným herním formátům. Hráčům se tak dostává do rukou unikátní kombinace herních mechanik, jež do stejné role staví náhodnost hodů kostkou s taktickým rozhodováním v tahových bitvách.

Společně se svou družinou hrdinů se budete pohybovat po herních plánech. Ty jakoby z oka vypadly některým deskovým hrám. role náhody vás pak přesune na určitá políčka, kde budete buď bojovat s nepřáteli, vylepšovat své vybavení, nebo se setkáte s některou z náhodných událostí. Velký důraz klade hra na správné sestavení vaší družiny hrdinů. Schopnosti a vybavení můžete vylepšovat každému z nabídky šedesáti dostupných hrdinů, ze kterých budete sestavovat pětičlenné týmy procházející deset obsažených kampaní. Hru si můžete stáhnout z App Storu již nyní. RPG Dice: Heroes of Whitestone je k dispozici zcela zdarma, obsahuje ale nákupy v aplikaci.