Na iOS míří komplexní RPG Atom RPG na motivy Falloutu

Když už máme ten konec světa, pojďme se podívat na nějakou pořádnou postapokalyptickou pustinu, kde se prohání zmutovaní tvorové a pološílení bandité. Jako první vás asi napadne legendární herní série Fallout, která se však na mobilních zařízeních nachází pouze v podobě plošinového Fallout Shelter, kde se staráte o obyvatele atomového bunkru a dáváte pozor na to, aby měli všeho dostatek. Pořádné a propracované RPG bylo ale spíše snem kdejakého fanoušku, a to až doposud. Na iOS a brzy i na Android totiž míří zajímavá komplexní hra Atom RPG, za níž stojí nadaní vývojáři ze studia AtomTeam.

Pokud milujete sérii Fallout, ale chyběla vám na mobilních zařízeních, a tak již dlouhou dobu pokukujete po decentní alternativě, máme pro vás skvělou zprávu. Vývojáři ze studia AtomTeam totiž mají stejný názor, a tak přišli s propracovanou a komplexní hrou Atom RPG, kde se podíváme do staré známé postapokalyptické pustiny a rozdáme si to s pár nebezpečnými mutanty. Nejedná se navíc o ryze mobilní projekt, titul totiž vyšel v roce 2018 i na PC, kde sklidil pozitivní recenze a zařadil se po bok konkurentů her jako je Wasteland nebo Baldur’s Gate. Zajímavý je i příběh, který se odehrává v roce 1986, kde po dlouhé studené válce došlo k poněkud horkému konfliktu a rázem bylo po všem. Jak Sovětský svaz, tak západní blok totiž vyčerpali své jaderné arzenály a z obou zemí zbyl jen spálený uhlík.

Jediným vaším cílem tak bude prozkoumávat opuštěnou pustinu, potulovat se depresivním, potemnělým krajem a hledat zbytky života. Nechybí obrovský rozlehlý svět, kde najdete až 600 NPC, 150 zbraní a především 120 unikátních lokací. Kampaň navíc slibuje až 60 hodin, což je na poměry mobilní hry nanejvýš příjemná změna. V podstatě tedy očekávejte stejné RPG jako se nosily v 90. letech, tudíž izometrický pohled s tradiční, ucházející grafickou stránkou, možnost volby v dialozích a především propracovaný systém vylepšování hrdinů. Pokud tedy hledáte nějakou hru, u které strávíte hezkých pár desítek hodin a zároveň nabídne originální zasazení a hluboký příběh, zamiřte na App Store a Atom RPG si za odůvodněných 7.99 dolarů pořiďte.