Na iPad brzy zamíří povedené izometrické RPG Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici

Celý předchozí týden se nesl v duchu WWDC a jak se dalo čekat, nechyběla celá řada menších i větších oznámení, z nichž velká část proběhla právě díky vývojářským akcím. Ačkoliv však jen málokdo čekal, že se na konferenci objeví i nějaká ta zajímavější hra, nakonec se tak stalo a my se v rámci odhalení nových funkcí pro Apple Arcade a vylepšené verze Xcode 12 dočkali i ukázky z povedeného izometrického RPG Divinity: Original Sin 2, které podle nejnovějších informací brzy dorazí v iPad. A ne v ledajaké podobě, na tablet totiž zamíří rovnou ve formě definitivní edice.

Kdo by neznal povedenou RPG ságu Divinity: Original Sin, která má na kontě sice hezkých pár let, ale díky studiu Larian jsou všechny díly stále pravidelně zásobovány novým obsahem a dodatečnými rozšířeními. Druhý pak přinesl řadu vylepšení včetně nových herních mechanik, po nichž fanoušci dlouho volali, a vysloužil si tisíce pozitivních recenzí na Steamu i Nintendu Switch, kam zamířil před nějakou dobou. Vývojáře z Larian tak pravděpodobně napadlo, že by nebylo úplně od věci počastovat příjemným překvapením i jablíčkáře, a tak si připravili novinku v podobě definitivní edice se všemi rozšířeními, které se brzy na iPadu dočkáme. O názornou ukázku se postaral konkrétně Sam Colbran ze softwarového týmu Applu, kde předvedl, jak se ve spolupráci s původními tvůrci snaží vychytat detaily uživatelského rozhraní.

Fotogalerie Aplikace se slevou-Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition 3 Aplikace se slevou-Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition 2 Aplikace se slevou-Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition 1 Divinity Original Sin 2 +3 Fotek Divinity Original Sin 2 6 Divinity Original Sin 2 5 Vstoupit do galerie

Konec konců, byla jen otázka času, než Divinity: Original Sin 2 na iPad zamíří. I přes svou vynikající vizuální stránku totiž není hra nijak extra náročná a díky izometrickému pohledu lze intuitivně a bezproblémově ovládat i na tabletu. Apple zároveň přislíbil podporu ovladačů a gamepadů, jejichž větší podpora na iPadu dosud chyběla a majitelé zařízení od jablečné společnosti po této možnosti již dlouho volali. Zároveň máme ještě třešničku na dortu v podobě módů a možnosti uložit si hru a pokračovat v ní například na Steamu, tedy cross-save. Jak to tak vypadá, máme se rozhodně na co těšit a majitelé iPadu se dočkají další pořádné pecky, kde budou moci ukojit svůj hlad po kvalitním RPG.