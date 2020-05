Týden ve světě Applu očima Androiďáka (11. – 15. 5. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

iPhony 12 Pro nabídnou největší RAM paměť v historii iPhonů

U Android telefonů už poměrně běžně vidíme 8 nebo 12 GB RAM paměti, takže pohled na 4GB RAM u iPhonů je poměrně úsměvný. Leaker Jon Prosser však nyní prohlásil, že Apple minimálně u řady iPhone 12 Pro chystá navýšení paměti na 6 GB, což vylepší multitasking a umožní to mít více spuštěných aplikací v pozadí. Častý argument pro používání malé RAM paměti u iPhonů je lepší optimalizace systému iOS a aplikací. To je z části určitě pravda, protože se software optimalizuje jen na pár telefonů na rozdíl od Androidu, kde jsou k dispozici tisíce různých zařízení. Druhou věcí je to, že v minulosti hlavně čínští Android výrobci maskovali špatnou softwarovou optimalizaci tím, že extrémně navyšovali RAM paměť. U společnosti Apple je to však stejný extrém, akorát na opačné straně spektra. V roce 2020 prodávat prémiový telefon s cenou přesahující 30 tisíc a 4GB RAM pamětí je výsměch. U Androidu to pochopili i velké společnosti jako je Samsung nebo Huawei, proto už velmi těžko uvidíte vlajkový telefon s méně než 8GB RAM pamětí. Navýšení ceny je přitom minimální, uživatelům to ale umožní pohodlnější používání telefonu.

Blížící se příchod jednoho z největších vylepšení Apple Watch za poslední roky potvrzen dalším zdrojem

Apple Watch jsou bezesporu nejlepší chytré hodinky na trhu a brzy se mají ještě zlepšit. Hned několik zdrojů mluví o tom, že Apple chystá monitoring určitých psychických stavů jako jsou záchvaty paniky či úzkosti. Oficiálního představení bychom se měli dočkat v následujících týdnech. V současné době ještě není jasné, jestli půjde o funkci i pro současné hodinky, anebo půjde o exkluzivní funkci Apple Watch Series 6. Konkurence je v tomto případě daleko za společností Apple. Nejblíže k ní má pravděpodobně Samsung, který u svých nejnovějších hodinek Galaxy Watch Active 2 přislíbil měření EKG a krevního tlaku. Na obě funkce se však prozatím stále čeká. Velká očekávání jsou na straně Googlu, který v minulém roce koupil Fitbit a brzy se tak snad dočkáme pokročilých chytrých hodinek, které spojí skvělé fitness funkce Fitbitu se systémem Wear OS od Googlu.

DxOMark: Přední fotoaparát iPhonů 11 (Pro) je výrazně horší než u smartphonů s Androidem

Fotogalerie iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Zadni kamery iPhone 11 Pro FB iPhone-11-Pro-7 Vstoupit do galerie

Server DxOMark se nedávno zaměřil na selfie kameru telefonu iPhone 11. Tento oblíbený telefon však příliš nezazářil. Získal 91 bodů a zařadil se tak na celkové třinácté místo. Nejedná se o příliš velké překvapení, ostatně stačí se podívat na hodnocení zadního fotoaparátu, kde je momentálně iPhone 11 na 25. místě. V první řadě je to způsobeno i tím, že iPhone 11 vyšel již v září minulého, takže je jasné, že Android konkurence se za více než půl rok posune. Na druhou stranu ale můžeme vidět i výhodu různorodosti Androidu, kdy před iPhonem 11 najdeme i levné telefony jako Asus ZenFone 6 nebo Huawei nova 6. U Asusu můžete například vidět vyklápěcí fotoaparát a díky tomu je tak selfie kamera a hlavní fotoaparát identický. Společnost potom může mnohem více investovat do jednoho kvalitního snímače. Huawei Nova 6 je naopak specifický v tom, že v průstřelu se nachází rovnou dvě selfie kamery, což přináší nové možnosti, jak si fotit selfiečka.

Funkce Always-on na iPhony nedorazí ani letos

Funkce Always-on-Display je v podstatě standardem u Android telefonů s OLED displejem, je tak hodně nepochopitelné, že iPhony tuto funkcí vůbec nepodporují a jak to vypadá, tak ji nebudou podporovat ani iPhony 12. Přitom mě nenapadá žádný důvod, proč by Apple tuto funkci nemohl implementovat. Výrobci Android telefonů již vyřešili všechny neduhy, jako je vyšší náročnost na baterii, kdy se například Always-on může zapínat pouze v případech, kdy je telefon položený směrem vzhůru, může se aktivovat vypnutí funkce během noci, aby se šetřila baterie a stejně tak je i dlouhé roky vyřešeno vypálení pixelů obrazovky. A to jednoduchým řešením, že se informace v Always-on v pravidelných intervalech pohybují po obrazovce.