Blížící se příchod jednoho z největších vylepšení Apple Watch za poslední roky potvrzen dalším zdrojem

Apple Watch toho zvládají v současnosti opravdu mnoho. Pomoci vám mohou jak s cvičením, placením či vyřizováním zpráv nebo hovorů, tak třeba s monitoringem vaší srdeční aktivity a tedy i včasným odhalením určitých problémů. Applu však tyto funkce stále nestačí, jelikož již pracuje na řadě novinek, kterými by využitelnost Apple Watch posunul na novou úroveň. Mezi nimi je i monitoring určitých psychických stavů jako například záchvatů paniky či úzkosti, na které by nás měly hodinky v brzké době být schopné s předstihem upozornit. Oficiálně sice zatím tuto vychytávku Apple neoznámil, potvrzuje jí však čím dál více zdrojů.

Posledním zdrojem, který o jedné z nejzajímavějších novinek pro Apple Watch posledních let promluvil, je leaker Jon Prosser v jednom z podcastů. Podle jeho zdrojů pracuje Apple na této věci již relativně dlouho a je poměrně pravděpodobné, že jí světu představí v průběhu letoška. Není však zcela jasné, zda bude novinka funkční jen na nejnovějších modelech Apple Watch chystaných na podzim, či zda jí Apple zpřístupní i na modelech starších. Pokud by se rozhodl pro druhou variantu, odhalení novinky bychom se velmi pravděpodobně dočkali už příští měsíc na WWDC, kdy by byla odhalena coby součást watchOS 7. V opačném případě by Apple neměl jinou možnost než jí představit na podzim.

Novinka by měla podle Prossera fungovat jak díky monitoringu srdeční aktivity, tak i hladiny kyslíku v krvi. Nicméně právě měření hladiny kyslíku v krvi je zatím jednou velkou neznámou, jelikož žádné zdroje zatím neprozradily, zda k němu bude potřeba speciální fyzická úprava spodního měřícího senzoru hodinek, či bude měření možné jen díky novým algoritmům a softwarovým funkcím. Opět zde platí, že pokud by byla správně druhá varianta, Apple by neměl problém s představením novinky příští měsíc, jelikož by mohl měřič hladiny kyslíku v krvi dostat už na nynější hodinky. Na druhou stranu u něj není výjimečné, že i softwarové funkce nechává rád exkluzivně jen pro určitou řadu produktu, aby podpořil jeho prodeje. Ať už je pravda kdekoliv, dozvíme se jí zcela určitě díky únikům v horizontu maximálně několika týdnů.