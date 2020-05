Apple Watch Series 6 nabídnou delší výdrž baterie

Jestli jsou chytré hodinky Apple Watch od svého vzniku za něco kritizovány, je to jejich výdrž baterie. Ta totiž není bůhvíjak zázračná, jelikož hodinky zvládnou při větší zátěži s těžkostmi maximálně den, při nižší zátěži se pak jsou schopni uživatelé dostat na dny dva až tři. Tuto skutečnost se však zřejmě Apple chystá změnit.

Podle zdrojů zpravodajce Nikiase Molina Apple letos prodlouží u nové generace Apple Watch jejich výdrž. Jakým způsobem se mu to přesně podaří sice zdroje neprozradily, potvrdily však, že se hodinky dočkají i nové generace procesoru s označením S6. Je tedy poměrně pravděpodobné, že prodloužení výdrže bude mít z velké části na svědomí i on, jelikož bude oproti svým předchůdcům výrazně úspornější. Spekulovat se nicméně dá i nad zvětšením baterie, které by si mohl Apple dovolit díky zmenšení vnitřních komponentů. Tento krok z jeho strany nicméně potvrdit zatím nelze. Stejně tak nelze bohužel říci, na kolik dní výdrže se nově Apple Watch dostanou.

Bude toho mnohem víc

Kromě prodloužení výdrže baterie potvrdily zdroje u Apple Watch Series 6 i nativní spánkovou analýzu, měřič okysličení krve či měřič mentálního zdraví s upozorněními na blížící se problémy ve formě úzkostí a podobných věcí. Další informace by se pak měly na světlo světa dostat v následujících dnech či týdnech, jelikož Apple s vývojem produktu již vehementně finišuje. Snad tedy svět zaujme mnohem víc než loňské Apple Watch Series 5.