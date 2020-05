iPhony 12 Pro nabídnou největší RAM paměť v historii iPhonů

Zatímco androidí telefony se v posledních letech předhání v tom, jaký nabídne větší RAM paměť, iPhony jsou v tomto směru velmi konzervativní. Apple u nich totiž vsází na relativně malé “RAMky”, přičemž jejich velikost mnohdy nenavyšuje ani několik let po sobě. Například loňské iPhony 11 Pro mají stejně velkou RAM jako iPhony XS z roku 2018 – tedy 4 GB. Jedná se přitom jen o 1 GB nárůst oproti iPhonům X a 8 z roku 2017. Jak se však podle čerstvých informací zdá, střídmým nárůstům RAM či dokonce setrvávání na stejné hodnotě je konec.

Není tomu tak dlouho, co se dostaly na světlo světa spekulace o tom, že letošní iPhony 12 Pro nabídnou 6 GB RAM paměť, díky které by měly být daleko použitelnější při komplikovanějším multitaskingu či by si měly být schopny podržet na pozadí mnohem více běžících aplikací. Tyto informace nyní potvrdily zdroje leakera Jona Prossera, podle kterých však bude vyšší RAM výhradou jen řady Pro – tedy konkrétně iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max. “Levnější” iPhony 12 pak dostanou do vínku standardní 4 GB.

Mezi další novinky iPhonů 12 patří navýšení základního úložiště, výrazné přepracování designu, zmenšení výřezu v displeji, vylepšení Face ID nebo třeba zvýšení obnovovací frekvence displeje ze stávajících 60 Hz na 120 Hz. To zajistí uživatelům při procházení přizpůsobeného obsahu na displeji jeho plynulejší konzumaci při scrollování či jeho pohybu na obrazovce. iPhony tak okopírují ProMotion z iPadů Pro (2017), které se jako první jablečné produkty pochlubily vyšší obnovovací frekvencí než 60 Hz.