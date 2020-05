iPhony 12 přinesou novinku, po které mnozí jablíčkáři již dlouho volají

Jestli je něco Apple již řadu let mnohými uživateli iPhonů kritizován, je to jeho “paměťová politika”. Zatímco naprostá většina konkurence nabízí své smartphony v základu se 128 GB interním úložištěm, Apple se v tomto směru drží při zemi a i u svých prémiových modelů nabízí v základu jen 64 GB. Za varianty s vyšším úložištěm si pak musí uživatelé relativně výrazně připlatit, což je však v očích mnoha z nich naprosto zbytečné, jelikož by jim stačila například jen dvojnásobná základní kapacita úložiště a nikoliv rovnou čtyřnásobek, který Apple nabízí nyní u prémiových řad X, XS či 11 Pro. Tato skutečnost se však má letos podle velmi přesných zdrojů leakera Jona Prossera změnit.

Zdroje pocházející velmi pravděpodobně přímo z prostředí Applu leakerovi potvrdily, že je Apple rozhodnut osadit letošní iPhony 12 a 12 Pro v základu 128 GB úložným čipem, kterým nahradí stávající základ ve formě 64 GB. Zbylé dvě úložné varianty pak mají zůstat zachovány, i nadále bude tudíž možné vybírat z 256 GB a 512 GB variant. Co se pak týče dodatečného rozšíření skrze paměťové karty, to iPhony jako již tradičně neumožní.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max 1 Zdroj: EverythingApplePro a Max Winebach iPhone 12 Pro Max 2 Zdroj: EverythingApplePro a Max Winebach iphone 12 vyrez 1 iphone 12 vyrez 2 +14 Fotek iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Velmi dobrou zprávou je, že i přesto, že se základní úložiště zdvojnásobí, cena základních modelů má zůstat na příjemné úrovni. Nejlevnější 5,4” model by měl začínat na 649 dolarech, nástupce iPhonu 11 na 749 dolarech, iPhone 12 Pro na 999 dolarech a iPhone 12 Pro Max na 1099 dolarech. Pokud by vás zajímaly ekvivalenty českých cen vyvozené z cen, které používá Apple u svých produktů nyní, přečtěte si náš starší článek, kde se tomuto tématu věnujeme podrobněji.