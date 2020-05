Applu unikla další spousta informací o iPhonech 12 Pro

Přestože nás od představení iPhonů 12 a 12 Pro dělí ještě zhruba čtyři měsíce, bude-li letošní Keynote v tradičním čase, už nyní o nich víme opravdu mnoho. Na světlo světa se totiž čím dál častěji dostávají jejich detaily vynesené pracovníky Applu či lidmi z dodavatelského řetězce. Pořádná nálož detailů o řadě 12 Pro unikla i dnes v noci a nutno podotknout, že rozhodně stojí za pozornost. Postaral se o ní uznávaný leaker Max Winebach spolu s youtuberem EverythingApplePro, jehož zdroje jsou též velmi dobré.

Zdroje Winebecha a youtubera EverythingApplePro potvrdily, že se iPhony 12 dočkají vyšší obnovovací frekvence displeje. Ta dorazí jen do řady Pro, přičemž telefon si jí bude podle zobrazovaného obsahu sám regulovat, aby maximalizovat výdrž baterie. Na výběr by měl mít kromě 120 Hz ještě z 60 Hz, které používá Apple nyní. Při vývoji měl sice údajně Apple řešit určité problémy, které měly implementaci novinky do řady Pro ohrožovat, naprostá většina z nich se však již Applu měla podařit vyřešit a tudíž se nyní není potřeba ničeho obávat.

Další příjemnou novinkou u řady Pro bude další zvětšování baterie. V předešlých týdnech se relativně hlasitě hovořilo o tom, že baterie v těchto modelech kapacitně povyroste zhruba o 10 %, avšak zdroje tvrdí, že se Applu podařilo kapacitu navýšit ještě výrazněji. Pomoci jim v tom mohla i přepracovaná základní deska, která nebude letos jednokusová, ale rozdělená na dva kusy, které budou mezi sebou propojeny kabelem. Nicméně vyšší kapacita baterie ještě nemusí znamenat prodloužení výdrže telefonu a několik hodin. Vyšší obnovovací frekvence bude totiž na spotřebu poměrně náročná a tudíž je možné, že se výdrž telefonů při běžném využití, kdy bude frekvence přepínána z 60 Hz na 120 Hz, prodloužena jen nepatrně.

Slušného vylepšení se má dočkat i Face ID, který bude jednak celkově zmenšeno a jednak vylepšeno tak, aby bylo schopné snímat uživatele z širšího úhlu. Díky tomu se tak usnadní odemykání telefonu položeného například na stole či podobné záležitosti. Zvýšit by se navíc mohla i jeho bezpečnost, jelikož Apple údajně do novinky zapracoval algoritmus pro lepší sledování detailů tváře. Díky zmenšení modulu byl navíc schopen výrazně zmenšit horní výřez v displeji, který tak již nebude působit tolik rušivě.

Odpůrce obalů a tvrzených skel zajisté potěší, že se mají letošní iPhony dočkat výrazně vyšší odolnosti. Kromě ní pak mají nabídnout i zvýšenou voděodolnost a odolnost proti prachu. Co se týče barevných variant, do řady Pro dorazí v minulosti několikrát omílaná Navy Blue nebo chcete-li námořnická modř. Ta v ní nahradí nynější půlnočně zelenou, která se tak stane exkluzivní jen pro řadu 11 Pro.

Jako každý rok se velkých vylepšení dočká i fotoaparát. Podle zdrojů sice sešlo z plánů použít 64MPx senzory, jelikož nebyl Apple spokojen s jeho funkčností, avšak i přesto se máme na co těšit. Velkých inovací by se mělo dočkat například automatické zaostřování či noční režim, přičemž v obou případech má hrát důležitou roli LiDAR senzor na zádech telefonu. Ten má výrazně zlepšit i portrétní režim, který bude navíc nově možné využívat i ve videích. Zlepšení se též dočká Audio Zoom či Smart HDR. Milovníky přibližování pak zaručeně potěší to, že teleobjektiv bude nově podporovat trojnásobný optický zoom a dokonce i noční režim. Bohužel, v případě ultraširokoúhlého objektivu ani letos noční režim nedorazí.