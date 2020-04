Příchod Touch ID na iPhony 12 je stále ve hře

Nedávno představený iPhone SE 2. generace je živoucím důkazem toho, že Touch ID neřeklo zatím na iPhonech poslední sbohem. Ba právě naopak. Podle čerstvé zprávy z Číny se totiž zdá, že bychom se ho mohli letos dočkat i na vlajkových modelech chystaných za podzim.

Podle zdrojů Economic Daily News spolupracoval Apple v uplynulých měsících s celou řadou svých dodavatelů právě na zrealizování čtečky otisků prstů pro iPhony 12. Ta by se měla přesunout pod displej a fungovat by měla na principu ultrazvuku, což je řešení, které u svých vlajkových lodí využívá třeba i Samsung. Výrobcem čtečky má být Qualcomm, který krom ní Applu dodá i 5G modemy pro jeho iPhony. V tuto chvíli však zatím není bohužel zcela jasné, zda se podaří čtečka dostat na celou řadu “dvanáctek”, či jí dostanou jen top modely z řady Pro. Ve zprávě totiž stojí, že se jí dočká minimálně jeden z chystaných modelů, což vyvolává značné otázky.

Konečně?

Čínský Economic Daily News není v žádném případě prvním zdrojem, které tvrdí, že se letos čtečky otisků prstů v displeji dočkáme. Podobných spekulací se nebál ani přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, který se nechal v loňském roce slyšet, že Apple skutečně iPhone s Touch ID chystá. To by však nemělo nahradit nyní používané Face ID, nýbrž jej jen doplnit. Zda mají stejné informace i v Economic Daily News je nicméně v tuto chvíli nejasné.

Na druhou stranu, ve světě je i celá řada odpůrců teorií o blížícím se návratu Touch ID na iPhony. Jedním z nich je například Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého letos iPhony tuto vychytávku zřejmě nepřinesou, respektive že on nic takového neočekává. V příštím roce by nicméně mohlo být v tomto směru vše jinak, což i on sám připustil. Ať už je pravda jakákoliv, dá se očekávat, že díky únikům informací se jí v následujících několika měsících dozvíme a v září nás proto představení iPhonů tolik nepřekvapí.