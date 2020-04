iPhonů 12 bude na podzim nedostatek, nejhůř na tom bude iPhone 12 Pro Max

Letošní podzim by měl být na iPhony opravdu bohatý. Očekávají se totiž celkem čtyři modely s úhlopříčkami 5,4”, dvakrát 6,1” a 6,7”, přičemž dva modely by měly být nástupci řady 11 a zbylé dva pak nástupci řady 11 Pro. Dokončení jejich vývoje a nastartování výroby však v poslední době značně komplikuje koronavirus, který podle analytika Ming-Chi Kua přinutil Apple dokonce odložit výrobu největšího chystaného iPhonu až do října.

Za komplikacemi ohledně výroby stojí jednak velmi složitá komplikace Applu s jeho dodavateli v Číně, která vázne právě kvůli nemožnosti osobního setkání, ale také nasazení 5G modemů s podporou technologie mmWave, které telefonům zajistí nejvyšší možnou rychlost 5G současnosti. Ty si totiž vyžádaly určité změny v anténách, které jsou však nyní velmi těžko proveditelné, jelikož testovací laboratoře sloužící pro analyzování sítí, se kterými Apple spolupracuje, jsou bohužel v současnosti uzavřené. S přihlédnutím na celou řadu dalších komplikací se tak nyní zdá, že 5,4” a 6,1” iPhony vstoupí do výroby snad až v září, největší 6,7” model pak kvůli své složitosti dokonce až v říjnu. Dá se proto očekávat, že nových iPhonů bude na podzim obrovský nedostatek, který bude zřejmě přetrvávat až do příštího roku, než se podaří situace stabilizovat.

iPhonu SE 2. generace se daří

Zatímco iPhony 12 přidělávají Applu vrásky na čele, nedávno představený iPhone SE 2. generace je pro něj důvodem k radosti. Telefon totiž podle Kuových informací táhne daleko víc než se očekávalo a jeho prodeje proto budou silné. I tak však Apple čeká ve druhém čtvrtletí roku meziroční propad dodávek iPhonů a to zřejmě o 20 až 25 %. Od třetího čtvrtletí letoška se pak očekává propad 10 až 15 %. Záležet nicméně bude zejména na tom, zda se Applu podaří na pulty obchodů alespoň nějaké nové iPhony 12 dostat či nikoliv. Pokud ano, má částečně vyhráno. Pokud nikoliv, propad bude pravděpodobně citelnější.