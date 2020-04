Jeden z nejznámějších leakerů prozradil, jak to bude s podporou Apple Pencil u iPhonů 12

Na konci minulého týdne unikly Applu schémata těla iPhonu 12 Pro Max, která tak částečně předstihem světu odhalila jeho přesný design. Jedním z nejzajímavějších prvků na hranatém těle telefonu bylo podlouhlé místo nápadně připomínající nabíjecí plochu pro Apple Pencil či Smart Connector z iPadu Pro. Ani jedna z těchto spekulací však není podle leakera Jona Prossera správně.

Prosser, který se nyní veze na vlně slávy díky naprosto přesné předpovědi termínu představení a technických specifikací iPhonu SE 2. generace, se pustil do rozboru zvláštního prvku ze schématu na svém Twitteru. Na ten doslova napsal, že se nejedná ani o Smart Connector a ani o nabíjecí plochu pro Apple Pencil, přičemž u jablečné tužky dodal, že její podporu iPhony ani letos i přes spousty spekulací nenabídnou. Uživatelé, kteří po tomto vylepšení lační, si tak budou muset ještě minimálně rok počkat.

Jak se zdá, uniklé schéma zachycuje zatím jen jeden z finálních prototypů, na kterém Apple testuje jak funkce chystaných iPhonů 12, tak zřejmě i iPhonů 13. Záhadný ploška na něm zachycená má totiž podle Prossera sloužit pro nabíjení budoucího bezportového iPhonu. Principiálně se tedy bude jednat o Smart Connector, avšak jeho funkčnost bude velmi pravděpodobně do značné míry omezená. Otestovat jej navíc bude možné nejdřív v příštím roce, jelikož letos se tento prvek na iPhony nepodívá.

O příchodu bezportových iPhonů se hovoří již řadu let a ani samotný Apple se této vize dle svých slov nebojí. V jednom z rozhovorů v minulých měsících však jeho šéf pronesl, že zatím neexistují technologie, které by to umožnily a je tedy potřeba přijít na způsob, jak tento fakt změnit. I proto si tak Apple nemohl dovolit o všechny porty připravit již iPhone X, který byl podle mnoha spekulací jedním z nejžhavějších kandidátů na tuto revoluční novinku.