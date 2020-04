Jeden z nejznámějších leakerů prozradil, jaký nabíjecí port dostanou iPhony 12

Lightning, nebo USB-C? Otázka, která je v souvislosti s novými iPhony slyšet s blížícím se dnem jejich odhalení čím dál častěji, přičemž ani letošní rok není výjimkou. Čím dál víc jablíčkářů totiž volá po tom, aby dal Apple konečně sbohem Lightning portům využívaných už od dob iPhonu 5 a sáhl po modernějším USB-C, které používá u MacBooků či iPadů Pro 3. a 4. generace. Nic takového se však ani letos nechystá. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného leakera Jona Prossera.

Prosserovy zdroje potvrdily, že příchod USB-C na iPhony 12 je naprosto bez šance a zdá se, že tomu tak bude i v následujících letech. Apple jej totiž do iPhonů v žádném případě přijmout nechce a místo toho, aby jimi Lightning port nahradil, jej raději zcela zruší. Zdroje sice neprozradily, kdy přesně se tak stane, nicméně z úniků z uplynulých týdnů se zdá, že bychom neměli na zrušení čekat příliš dlouho. První bezportová vlaštovka by totiž měla dorazit snad už příští rok, přičemž o rok poté by již mohly porty z iPhonů zmizet úplně. Lightning se tak stane historicky posledním nabíjecím a synchronizačním portem na iPhonu.

Je otázkou, proč se Apple k nasazení USB-C do iPhonů staví takto striktně – tím spíš, když on sám často hlásá, že jednou z nejdůležitějších vlastností elektroniky je snadná využitelnost po všech směrech. A právě té by kompletní výměna Lightningu za USB-C pomohla jako sůl, jelikož bychom mohli díky tomuto kroku nabíjet veškerou elektroniku jediným kabelem. Nezbývá tedy než doufat, že si je Apple svými kroky naprosto jistý a plánované odstranění Lightning portů v budoucnu nebude spíš krokem vpřed, nežli vzad.