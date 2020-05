Ohraná písnička jménem iPhone musí letos skončit

Pokud jste si před třemi lety koupili iPhone X, zřejmě jste od té doby nenašli příliš důvodů k tomu, abyste jej vyměnili za novější model. Apple sice mezitím představil již dva nástupce, ovšem pro běžné uživatele ani jeden z nich nedokázal nabídnout dostatek argumentů ke koupi. Abyste mě nechápali špatně, iPhone 11 Pro i Phone Xs jsou špičkové telefony a sám mám 11 Pro, ovšem přešel jsme na něj z iPhone 8, nikoli z X nebo snad Xs. V minulých generací tak nějak platilo, že Apple vydal dva roky po sobě hodně podobné telefony, někdy dokonce téměř totožné, ale v třetím roce opět změnil koncept a přinesl něco zcela nového – ať už po stránce designu nebo funkcí a dalších vylepšení.

iPhone 11 Pro je bezesporu tím nejlepším, co kdy Apple vyrobil v oblasti mobilních telefonů. Počínaje špičkovým zpracováním či kvalitním fotoaparátem a konče perfektním displejem a výkonem. Na druhou stranu se od svých předchůdců příliš neliší. Lidé, kteří mají telefon od Applu z posledních tří let a budou chtít letos přejít na novější model, budou chtít logicky velkou změnu. Přece jen vrazí do přístroje desítky tisíc korun a za ty chtějí poznat rozdíl oproti tomu, co používali dodnes.

Apple by tak v letošním roce měl nabídnout něco skutečně jiného, svým způsobem revolučního – minimálně revolučního oproti jeho telefonům z posledních tří let. Pokud tomu tak nebude, může se snadno stát, že lidí, kteří chtějí rok co rok nějakou tu změnu a pokrok, začnou čím dál tím víc pokukovat po telefonech od konkurenčních společností a zjišťovat, jaké jsou na trhu zajímavé alternativy. Apple si tyto lidi nyní drží díky skvělému ekosystému a službám, které jsou unikátní pro iOS, jako například FaceTime nebo iMessage. Ovšem i tento argument proč zůstat věrný Applu se může za čas stát pro uživatele čím dál tím méně podstatný a rozhodnou se experimentovat s jinými telefony.

Aby si Apple udržel věrnost rozmlsaných uživatelů, kteří chtějí získávat rok co rok nové technologie a možnosti, které jim telefony nabízí, bude muset v letošním roce představit skutečnou bombu – něco, co lidi donutí přejít z telefonů z posledních tří let opět na to nejnovější, co Apple nabízí. Jako fanoušek Applu pevně věřím, že se mu to podaří, ovšem na druhou stranu musím smutně konstatovat, že úniky, které se zatím okolo chystaných novinek objevují, zrovna revolučně nepůsobí. Uvidíme tedy na podzim, zda Apple najde recept na to, jak uchvátit své věrné uživatele a nedat jim prostor pro nějaké polemizování o tom, zda nevyzkoušet konkurenci.