DxOMark: Přední fotoaparát iPhonů 11 (Pro) je výrazně horší než u smartphonů s Androidem

Apple často označuje iPhone 11 jako fotomobil, který je schopný hravě nahradit profesionální a drahé vybavení. Ač toto tvrzení není daleko od pravdy a zadní kamera vážně dokáže konkurovat i drahým fotoaparátům a nejrůznějším přístrojům za desítky tisíc korun, v případě přední kamery není výsledek tak slavný. Alespoň podle nezávislých recenzentů z DXOMark, který dali dohromady seznam smartphonů s nejlepšími kamerami. Jablečný telefon sice zazářil v ohledu standardního fotografování, avšak co se týče přední kamery, našli se daleko schopnější adepti.

DXOMark pravidelně přichází se seznamy a recenzemi smartphonů s nejlepší přední a zadní kamerou, které podrobuje poměrně přísným hlediskům a většinou se jednotlivé příčky míjí pouze o několik málo bodů. Podobně je tomu i u iPhonu 11, který se konečně dočkal plnohodnotné recenze přední kamery. Ta je ale podle profesionálů o poznání horší než v případě konkurence, a byť je stále decentní a použitelná, za rámeček si tento výsledek Apple asi nedá. Konec konců, v lednu recenzenti z DXOMark přinesli oficiální zhodnocení iPhonu 11 Pro, a ač by se mohlo zdát, že oba telefony disponují podobnou technologií, rozdíly mezi nimi jsou diametrální. Dohromady tak za všechny kategorie iPhone 11 získal celkově 91 bodů, což je o bod méně než v případě prémiového modelu. Nejslabším článkem přední kamery je podle recenzentů zaostření, které je sice v případě blízké vzdálenosti bezchybné, ale při větším rozestupu rozmazává obličej a nebo zachycuje přesný opak toho, co má, tedy objekty v pozadí.

Další testování tento závěr jen potvrdil a ukázalo se, že iPhone 11 Pro i Pro Max disponují o poznání lepším zaostřováním, jenž je poměrně adaptivní a zachycuje všechny rysy i v případě, že se člověk postupně vzdaluje od objektivu. Podobný případ nastal také při focení za horších světelných podmínek, kde nejlevnější model příliš neexceluje a naopak za svými dražšími bratříčky zaostává. Co se natáčení pomocí kamery týče, jedná se podle DXOMark o decentní volbu, ale stále by se našli schopnější adepti, kteří nabízí více muziky za méně peněz. Body si naopak iPhone 11 nahnal při redukci šumu a v otázce barevnosti, která je paradoxně u levnější telefonu lepší než v případě iPhonu 11 Pro a Pro Max. Opět se ale jedná pouze o ideální podmínky, tedy vysoký jas a optimální světlo. Nejlevnější z trojice vlajkových lodí se do seznamu TOP 10 bohužel nedostal a skončil na 13. pozici. S 92 body se naopak do prestižního žebříčku probojoval iPhone 11 Pro Max, který skončil na těsném 9. místě. Nejlépe se pak umisťovaly telefony od Samsungu, Huawei a Googlu.