DxOMark: Přední foťák iPhonů 11 (Pro) zaostává za většinou konkurence

Fotoaparáty iPhonů jsou ve světě obecně považovány za jedny z nejlepších, které jsou ve smartphonech k dispozici. Za dlouhodobě nejlepší je však bohužel již řadu let označit nelze – tedy alespoň podle odborníků z DxOMark, kteří se právě na testování fotoaparátů smartphonů specializují. Ti si po testech zadního fotoaparátu iPhonu 11 Pro nyní posvítili i na přední kamerový modul.

Kvalita předního fotoaparátu je pro mnoho uživatelů velmi důležitá, čehož si je moc dobře vědom i Apple. iPhony 11 a 11 Pro proto osadil 12 MPx fotoaparátem se clonou f/2,2, podporou portrétního režimu s ovládáním hloubky ostrosti či 4K videem při 24, 30 či 60 fps. Za to si od DxOMark vysloužil velkou pochvalu, jelikož snímky jím zachycené jsou dle nich velmi povedené a to i při využití portrétního režimu, který je schopen předměty velmi kvalitně zaostřit a zároveň rozpoznat jejich okraje, za kterými rozmaže pozadí. Vyzdvižení se dále dočkalo Smart HDR, které zjednodušeně řečeno vytáhne ze sedmi snímků zachycených v jeden okamžik ty nejlepší prvky, které následně poskládá do jedné skvělé fotky. Celkově je pak dle DoXMark kvalita předního fotoaparátu iPhonu 11 (Pro) výrazně vyšší nežli kvalita fotoaparátu iPhonu XS. Zcela dokonalá však bohužel není.

Trnem v oku testerů byla u fotoaparátu “jedenáctek” zejména nevyvážená bílá na snímcícíh, viditelný šum a mnohdy i určité zkreslování tváří zejména v jejich okrajových oblastech. Naprostá většina těchto problémů se sice objevuje jen při focení ve špatném světle, to jim však jako omluvenka pro DxOMark nestačí. I kvůli těmto nešvarům se tak iPhony 11 (Pro) umístily až na 10. místě mezi smartphony se skórem 91 bodů. Na desítku smartphonů s nejlepším předním fotoaparátem se můžete podívat níže:

Huawei nova 6 5G – 100 bodů Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 99 bodů ASUS ZenFone 6 – 98 bodů Samsung Galaxy S10 5G – 97 bodů Samsung Galaxy S10+ – 96 bodů Huawei Mate 30 Pro – 93 bodů Google Pixel 3 – 92 bodů Google Pixel 4 – 92 bodů Samsung Galaxy Note 9 – 92 bodů iPhone 11 Pro Max – 91 bodů

Pokud by vás pak zajímalo umístění iPhonu XS, ten se se svými 82 body vyšplhal na 15. místo v tomto žebříčku. Dá se však předpokládat, že na tom se příliš dlouho stejně jako naprostá většina smartphonů před ním neohřeje.