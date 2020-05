Týden ve světě Applu očima Androiďáka (4. – 8. 5. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

Apple představil 13” MacBook Pro (2020)

Nejdůležitější Apple novinkou uplynulého týdne je určitě představení nového 13” MacBooku Pro, na který mnoho lidí čekalo. Spekulace slibovaly různé zajímavé novinky, ve skutečnosti se však jedná o zklamání a Apple spíše ukázal minulou generaci, která má nový druh klávesnice Magic Keyboard. K dispozici je také možnost výběru dvojnásobné paměti. Zůstávají také stejně komické ceny jako u minulé generace. Základní model se starším procesorem Core i5 osmé generace, 8GB RAM pamětí a 256GB SSD startuje na částce 38 990 Kč. Za podobnou cenu přitom u konkurence s Windows seženete stroj s Core i5 desáté generace, 8GB RAM pamětí a 512GB SSD a navíc s více porty. Kde jen udělal Apple chybu?

Apple chystá velké vylepšení pro iMessage, dorazí možná už v iOS 14

Apple iMessage by se v blízké budoucnosti mohl stát konkurenceschopnějším a vyrovnat se „velkým“ chatovacím službám jako je WhatsApp nebo Telegram. Důvodem je hned několik vylepšení, které jsou pro jiné aplikace již samozřejmostí. Tou hlavní novinkou má být možnost upravit již odeslanou zprávu. Dále se má dostat na „soukromé zprávy“ a integraci překladače. Další informace si můžete přečíst v samostatném článku. Zajímavé je, že i přes chybějící funkce je stále iMessage považován za jeden z důvodů pro pořízení iOS telefonu před Androidem, což je svým způsobem nepochopitelné. iMessage dává smysl hlavně v USA, kde je značně rozšířen. Uživatelé v Evropě většinou využívají „kecálky“ od Facebooku, ať už je to Messenger nebo WhatsApp a zrovna tyto chystané funkce iMessage nepřivedou mnoho nových uživatelů.

Na Apple Arcade dorazila parádní příběhová adventura Neversong

V uplynulém týdnu rovněž dorazila do předplatného Apple Arcade nová hra s názvem Neversong. Jedná se po delší době o kvalitní novinku v tomto předplatném, a i když si někteří uživatelé stěžují na nedostatek nových top her, tak je situace pořád lepší než u společnosti Google. Konkurence z Mountain View nabízí vlastní předplatné Google Play Pass, jenže pouze v USA. Podpora dalších zemích je prozatím v nedohlednu a například na Česko se nemusí vůbec dostat jako je tomu u mnoha jiných Google služeb. Apple má tomhle určitě lepší přístup, což jde vidět i u Apple TV+, které je u nás rovněž dostupné. Pokud Google někdy představí vlastní službu pro streamování filmů a seriálů, tak ji na našem trhu uvidíme se zpožděním několika let, tedy pokud ji Google dříve nestihne zrušit.

Apple oficiálně oznámil, kdy představí iOS 14 a další nové operační systémy

Dočkali jsme se i oznámení data konference WWDC, na které uvidíme novinky z iOS 14 a dalších systémů. Uskuteční se 22. až 26. června a kvůli pandemii covidu-19 bude kompletně online. Pro vývojáře bude sledování všech dnů zdarma a na úvodní Keynote bude k dispozici všem rovněž zadarmo. Zajímavé, že ihned den poté oznámil Google odhalení nové verze svého systému Android 11, které proběhne 3. června. Netradiční je to i z toho důvodu, že obvykle byl systém představován o měsíc dříve na konferenci Google I/O. Jenže tato konference byla rovněž zrušena kvůli pandemii, takže uvidíme pouze její náhradu v podobě online show. V červnu nás tak čeká představování obou hlavních systémů pro mobilní zařízení.

Apple Watch Series 6 nabídnou delší výdrž baterie

Apple Watch jsou zdaleka nejoblíbenějším typem chytrých hodinek (55,5% podíl trhu). Jedna z věcí, která se však často kritizuje, je nízká výdrž baterie. U Apple Watch Series 6 se to však má změnit a vidět bychom měli prodloužení výdrže. To může být mimo jiné spojené i s využitím novějšího čipsetu. Situace u chytrých hodinek se systémem Google Wear OS není bohužel o moc lepší. Většinou se využívají staré čipsety, které v kombinaci s náročným systémem znamenají jednodenní výdrž. Do budoucna se však čekají velké změny i u Googlu, ostatně společnost nedávno koupila Fitbit a o Pixel hodinkách už se spekuluje delší dobu. Z pořádné konkurence by tak mohli vytěžit i majitelé Apple Watch, protože přeci jen se může zdát, že Apple mírně zvolnil své tempo a například rozdílů mezi Watch Series 4 a Watch Series 5 není zase tolik.