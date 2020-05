Na Apple Arcade dorazila parádní příběhová adventura Neversong

Ač se o přílivu nových her na iOS dozvídáme denně, v případě jablečné služby Apple Arcade bylo poněkud ticho po pěšině a již je to nějaká doba, co došlo k nějakému přírůstku do stávající nabídky. Navzdory všem spekulacím ale Apple pilně pracoval na integraci další nové hry, kterou bude tentokrát pozoruhodná příběhová adventura Neversong. Ta zaujme nejen svým názvem, ale zejména vizuálem, který se vymyká všem dosavadním standardům a nabízí pohled na zvláštní snový svět, kde zažijeme to nejšílenější dobrodružství.

Pokud již delší dobu vyhlížíte nějakou pořádnou příběhovou adventuru, která by vás zvedla ze židle a nabídla by vám neotřelé vyprávění, které nenechá jedno oko suché, pak pro vás máme dobrou zprávu. Nový přírůstek na Apple Arcade totiž nebude nic jiného než Neversong, kde se vžijeme do role mladého chlapce jménem Peet. Ten se po probuzení z kómatu dozvídá, že jeho přítelkyně zmizela a pochopitelně se ji vydává urputně hledat. To ale není všechno, svět kolem něj se nezdá být takový, jaký si ho pamatoval. Potulují se po něm zvláštní stvoření, vzduchem se linou jakési výkřiky a vše se zdá poněkud snové. Přesto Peet neváhá a vydává se vstříc nebezpečnému dobrodružství až do srdce Neverwoodu, celého tohoto zvláštního světa.

Hra výrazně staví na surrealistických a netradičních prvcích, které zaujmou svou vizuální stránkou a především hratelností. Nejinak je na tom i hudební doprovod, který sám o sobě evokuje dojem snového a nereálného světa. Na druhou stranu, nečekejte procházku růžovou zahradou. Cestou vás potká celá řada monster, které vám půjdou po krku a jedinou vaší obranou bude baseballová pálka, jíž můžete využít ve svůj prospěch. Stejně tak vám společníka bude dělat pták, který vám bude udávat tempo cesty a upozorňovat vás na okolní prostředí. Pokud tedy hledáte nějakou originální hříčku na pár hodin, rozhodně doporučujeme zvážit předplatné Apple Arcade, zamířit do App Storu a netradiční Neversong si vyzkoušet.