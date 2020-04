Do Apple Arcade míří další dvě povedené hříčky

Ač by se mohlo zdát, že jablečná společnost na svou herní platformu Apple Arcade mírně pozapomněla a odstrčila ji na vedlejší kolej, není tomu tak. Mezi jednotlivými přírůstky do seznamu her byla sice menší pauza, ale i tak vývojáři pilně pracují na integraci dalších zajímavých titulů. O to více tato skutečnost platí nyní, kdy se všechny společnosti snaží udržet hráče doma a přikovat je k obrazovkám pokud možno na co nejdelší dobu. Po pár týdnech jsme se tak opět dočkali dalších 2 her, které si můžeme po zakoupení předplatného na Apple Arcade zahrát.

Zatímco v minulých týdnech šlo spíše o akční a bojové tituly, tentokrát se Apple zaměřil spíše na odpočinkové hříčky, které nabízí klidnou hratelnost a meditativní hudební doprovod. Prvním přírůstkem je Beyond Blue, kde se v kůži potápěče a vědce Mirai podíváme do hlubin oceánu a budeme zkoumat jeho krásy. Pochopitelně k tomu budeme mít k dispozici celý arzenál chytrých hraček a vychytávek, jež nám umožní s oceánem interagovat a aktivně ho prozkoumávat. Příliš složitý příběh nečekejte, ale zato se můžete těšit na příjemnou atmosféru a především poklidnou hratelnost. Na podobnou notu bude hrát i druhý přírůstek v podobě A Fold Apart, kde naopak budeme sledovat osud zamilovaného páru, který se pokusí navázat vztah na dálku. Zažijeme si tak radosti i bolesti, vzlety i pády, a ponoříme se do hlubokého příběhu o lásce, jenž bude zároveň doprovázen unikátními herními mechanikami a ručně malovanou grafickou stránkou.

Jak je vidět, rozhodně se máme na co těšit a po dlouhé době se jedná o další nálož kvalitních titulů, které na nějakou dobu zabaví a především zpříjemní pobyt v karanténě. Apple Arcade za 139 korun měsíčně zkrátka stojí, a ač se v mnoha ohledech jedná spíše o nezávislé hříčky a jednoduché počiny, jejich zábavnost zdaleka předčí nedostatky ve vizuálním ohledu. Máte-li tedy chuť na něco klidnějšího a frenetická akce vás již dávno omrzela, důrazně doporučujeme dát oběma hrám šanci a Apple Arcade si předplatit.