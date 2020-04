Oblíbená herní pecka Just Cause 4 je nyní pro PC ke stažení zdarma

Koronavirová krize nekončí, omezení pohybu stále platí a drtivá většina populace tráví většinu času doma. Z tohoto důvodu nepolevují ani jednotlivé společnosti, které uživatelům nabízejí nejrůznější slevové akce, výhody a služby zdarma. Výjimkou nejsou ani herní giganti, kteří se snaží hráče k obrazovkám přikovat pomocí bezplatných her, a ač studio Epic Games tento přístup praktikovalo ještě před vypuknutím nákazy, v posledních týdnech servírují fanouškům jednu pecku za druhou. Tou nynější je akční střílečka Just Cause 4, kde se kreativitě meze nekladou.

Fotogalerie just cause 4 5 just cause 4 2 just cause 4 3 just cause 4 4 +3 Fotek just cause 4 6 just cause 4 Vstoupit do galerie

Pokud se na herní scéně pohybujete již nějakou tu dobu, jistě vám z hledáčku neunikla oblíbená, byť mírně pozapomenutá série Just Cause, kde se v kůži Rico Rodrigueze snažíte zhatit plány diktátorům a proháníte se po rozmanitých tropických ostrovech, kde likvidujete hordy nepřátel a necháváte vše explodovat. Poslední přírůstek v podobě čtvrtého dílu sice vyšel již před nějakou dobou, ale stále se jedná o vynikající kousek, který vás na hezkých pár hodin zabaví a nechá vás ukojit vaše destruktivní choutky. Studio Epic Games navíc neváhalo a hru zpřístupnilo zdarma, tudíž si můžete tuto frenetickou šílenost vychutnat i na vlastní kůži. Samozřejmě nechybí obrovský otevřený svět, pokročilá fyzika a možnost zničit či zabít téměř cokoliv, co stojí.

K dispozici budete mít bohatý arzenál zbraní, od poloautomatických pušek, přes standardní samopaly až po megalomanské bazuky a protiletadlové systémy. A kdyby vás zabíjení náhodou omrzelo, vždy se můžete světem prohánět na čtyřkolkách, lodích, v letadlech nebo pomocí svého háku dělat nejrůznější akrobatické kousky. Just Cause 4 je zkrátka definicí svobody a pokud milujete bezbřehou kreativitu zkombinovanou s létajícími končetinami a krvavou lázní, jedná o hru přesně pro vás. Není tedy nic jednoduššího než zamířit na Epic Store, hru si bezplatně stáhnout a vrhnout se do tohoto nekompromisního světa. Postačí vám k tomu jen Windows 7, Intel Core i5-2400 o taktu 3.1GHz či AMD FX-6300 o 3.5GHz, 8GB RAM a grafická karta NVIDIA GeForce GTX 760 o kapacitě 2GB.