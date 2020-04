Herní pecka Sherlock Holmes: Crimes and Punishments je nyní na PC ke stažení zdarma

Herní gigantická společnost Epic Games má poslední týdny plné ruce práce s udržením hráčů doma, čehož se snaží docílit pomocí nejrůznějších akcí, slev a především nekonečného množství nových titulů, které se na obchod Epic Store valí ze všech stran. Přesto však vývojáři neváhají týden co týden do světa vypouštět další hry zdarma a zatímco minulý týden na řadu přišla příjemná adventura Hob a napínavý walking simulátor Gone Home, nyní se o slovo přihlásil legendární detektiv Sherlock Homes.

Fotogalerie sherlock holmes crimes and punishments 3 sherlock holmes crimes and punishments 4 sherlock holmes crimes and punishments 5 sherlock holmes crimes and punishments 2 +3 Fotek sherlock holmes crimes and punishments 6 sherlock holmes crimes and punishments Vstoupit do galerie

Pokud milujete poctivou detektivní práci a nedáte dopustit na úžasnou metodu dedukce, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Epic Games totiž přispěchali s dalším titulem zdarma, který se tentokrát ponese v kriminálním duchu. Ve hře Sherlock Holmes: Crimes and Punishments se totiž opět vžijeme do role tohoto anglického gentlemana a budete muset zapojit všechnu šedou hmotu, abychom vyřešili komplexní vraždy a hádanky. Bude jen na vás, jak se k danému zločinu postavíte a zda se rozhodnete jít spíše cestou uplatňování práva, nebo vezmete spravedlnost do vlastních rukou a vyřídíte případ na vlastní pěst. Samozřejmě nebude chybět typický hudební doprovod, skvělá vizuální stránka a celá řada spletitých úrovní, které vám dají pořádně zabrat.

Jen byste si měli dát v tomto ohledu pozor, zločinci k vám totiž nebudou příliš přívětiví a snadno se může stát, že svou pozornost z potenciálních obětí rychle přesměrují na vás. Tak či onak, pokud máte slabost pro Sherlocka Holmese a dlouho jste vyhlíželi nějaký pořádný titul, který by vaše detektivní choutky ukojil, tato hra je pro vás jako stvořená. Ke hraní vám navíc postačí pouze Windows 7, dvoujádrový Intel Core o taktu 2.4GHz, 2GB RAM a základní grafická karta o paměti 256MB. Vydejte se tedy do světa podsvětí a přiveďte všechny kriminálníky před spravedlnost. Stačí zamířit na Epic Store a hru si bezplatně stáhnout.