Jarní výprodej her na Epic Storu: 8 skvělých zlevněných titulů, které stojí za pozornost

Ač se to přes zamlžená okna a zatažené závěsy příliš nezdá, do přírody se pomalu vkrádá jaro a přináší jak pořádné oteplení, tak rozkvět stromů a zeleně. My tu ale nejsme od toho, abychom vás lákali ven, ba naopak. Herní společnosti totiž v tomto období příliš nelení a doslova se předhánějí v tom, kdo nabídne lepší větší slevy. Proto jsme si pro vás připravili speciál na pokračování, kde postupně pokryjeme všechny největší herní platformy a vybereme 8 nejlepších zlevněných her, které by vás rozhodně neměly minout.

Detroit Become Human

Fotogalerie Detroit Become Human 3 Detroit Become Human 4 Detroit Become Human 5 Detroit Become Human 6 +3 Fotek Detroit Become Human Detroit Become Human 8 Vstoupit do galerie

Píše se rok 2038 a technologie se vyvinula natolik, že svět brázdí celá řada lidsky vypadajících androidů, kteří slouží svým majitelům a mají v utopické budoucnosti zajišťovat pomoc lidem. Jak ale jistě tušíte, tato idea se postupně zvrhne a jaksi se ukáže, že někteří roboti mají emoce. To vyvolá nepokoje, paniku obyvatelstva a především zkratkovité jednání, které vyústí v celou řadu nešťastných událostí. Je na vás, abyste se vžili do role několika těchto androidů a pomohli deeskalovat situaci. Detroit Become Human hraje především na příběh, který je nanejvýš propracovaný a nabízí plejádu morálních dilemat a voleb, jež budou ovlivňovat další průběh hry. Silná je také vizuální stránka, která vypadá na PC úchvatně a rozhodně vás nezklame. Titul byl sice zlevněn jen o pár euro, konkrétně z 39.90€ na 35.90€, ale i tak bychom vám doporučili zamířit na Epic Store a dát hře šanci. Postačí vám Windows 10, Intel Core i5-2300 o taktu 2.8GHz či AMD FX-835 o 4.2GHz, 8GB RAM a Nvidia GeForce GTX 780 nebo AMD HD 7950.

Borderlands 3

Fotogalerie Borderlands 3 2 Borderlands 3 3 Borderlands 3 4 Borderlands 3 5 +3 Fotek Borderlands 3 6 Borderlands 3 Vstoupit do galerie

Pamatujete si ještě na takovou tu komiksovou šílenou řezničinu, která hraničila s psychedelickým zážitkem? Inu, vývojáři z Gearboxu v tomto případě nelenili a přispěchali s o poznání šílenějším pokračováním v podobě Borderlands 3. Opět se tak vydáme do mimozemského světa, kde budeme bojovat proti extravagantním nepřátelům, kosit protivníky po desítkách, sbírat předměty a prohánět se v roztodivných vozidlech. Pokud si tedy chcete karanténu zpříjemnit podobně narušeným zážitkem, zamiřte na Epic Store a pořiďte si hru již za 29.99 euro, což je oproti původní ceně pokles o 50%. Postačí vám k tomu Windows 10, AMD FX-8350, 4GB RAM a AMD Radeon™ HD 7970. V případě Macu si vystačíte s macOS 10.12.6 a vyšším, Intel Core i7 o taktu 4.2GHz, 8GB RAM a AMD Radeon Pro 580.

Control

Pokud bychom měli jmenovat jednu jedinou hru, kterou byste si měli během karantény povinně a bez okolků zahrát, bylo by to právě Control. Tato adventura s FPS prvky totiž nabízí takřka dokonalou audiovizuální stránku, neuvěřitelnou fyziku a především bohatý herní svět, schovaný uvnitř jediné budovy. Nechceme vám ani v nejmenším prozrazovat příběh, ale vězte, že na Control jen tak nezapomenete. Děj je totiž vtahující, filozofický, dechberoucí a nevypočitatelný, díky čemuž si kampaň rádi zopakujete. Hratelnost navíc ozvláštňují speciální schopnosti, k nimž se v průběhu hry dostanete a můžete je postupně vylepšovat. Máte-li tedy zálusk na netradiční kousek, zamiřte na Epic Store a hru si za 38.99 euro namísto 59,99 euro pořiďte. Ke hraní vám navíc postačí Windows 7, Intel Core i5-4690 či AMD FX 4350, 8GB RAM a grafická karta NVIDIA GeForce GTX 780 nebo AMD Radeon R9 280X.

The Outer Worlds

Fotogalerie The Outer Worlds 2 The Outer Worlds 4 The Outer Worlds 5 The Outer Worlds 6 +3 Fotek The Outer Worlds 8 The Outer Worlds Vstoupit do galerie

Představte si kombinace Falloutu, Bioshocku a Borderlands. Přesně ta by totiž vyústila v podobný titul jako je The Outer Worlds, který svou šíleností zdaleka tyto počiny překonává a zároveň nabízí celou plejádu trefných referencí a sarkastických připomínek ke stavu současné společnosti. Na rozdíl od již zmíněných her se však neodehrává v postapokalyptické pustině, pod vodou ani v nějakém prazvláštním světě. Místo toho se podíváme na mimozemskou planetu, kterou lidstvo úspěšně kolonizovalo a vybudovalo gigantické továrny, kde se k smrti dřou tisíce dělníků. Vše totiž ovládá jedná monopolní korporace, jež určuje pravidla trhu a kapitalisticky vytěžuje jak lidské, tak přírodní zdroje. Nechybí samozřejmě patřičná dávka humoru, sarkasmu, odkazů na dnešní dobu a pořádné RPG prvky, které vás budou motivovat prozkoumávat herní svět a získávat nové suroviny a předměty. Máte-li tedy chuť užít si dosti realistickou vizi budoucnosti, zamiřte na Epic Store a hru si za 38.99 euro namísto 59,99 euro pořiďte. Postačí vám k tomu Windows 7, Intel Core i3-3225, 4GB RAM a Nvidia GTX 650 Ti či AMD HD 7850.

Metro Exodus

Fotogalerie Metro Exodus 2 Metro Exodus 3 Metro Exodus 4 Metro Exodus 5 +3 Fotek Metro Exodus 6 Metro Exodus Vstoupit do galerie

Kdo by neznal legendární herní sérii Metro, která úspěšně adaptuje oblíbenou knižní ságu a přichází se spoustu originálních prvků. Na rozdíl od předchozích, o poznání lineárnějších, počinů se však tentokrát nevydáme pouze do temných tunelů moskevského metra. Místo toho nás čeká zajímavá pouť mimo ruské hlavní město, která nás zavede do tundry, rozličných krajů i do různorodých měst. Všude se totiž budeme dopravovat pomocí Aurory, gigantického vlaku, který si bude razit cestu vpřed a ochrání nás před nepřáteli. Oproti předchůdcům se tak dočkáme víceméně otevřeného světa, širšího arzenálu zbraní, RPG prvků a především pokračování solidního příběhů doprovázeného hutnou atmosférou. Pokud si tedy chcete udělat výlet do ruské přírody a po cestě si do herbáře zalisovat pár zmutovaných rostlin a krvelačných příšer, zamiřte na Epic Store a hru si za 19.99 euro namísto 39,99 euro pořiďte. Padesátiprocentní sleva potěší a navíc vám k plynulému hraní postačí Windows 10, INTEL CORE I5-4440, 8GB RAM a GEFORCE GTX 670 či GEFORCE GTX 1050 o kapacitě 2GB.

Assassin’s Creed Odyssey

Fotogalerie Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey 6 Assassin's Creed Odyssey 5 Assassin's Creed Odyssey 4 +3 Fotek Assassin's Creed Odyssey 3 Assassin's Creed Odyssey 2 Vstoupit do galerie

Pokud vám nestačili učebnice dějepisu a chtěli jste se někdy na vlastní oči podívat do starověkého Řecka na dávné filozofy i legendární bitvy, oblíbená herní série Assassin’s Creed vám tuto exkurzi zařídí. V nejnovějším díle s podtitulem Odyssey se totiž vážně do starověkého Řecka podíváme a zažijeme si nejen přednášky Sokrata, ale také po cestě skolíme hezkých pár Římanů a předvedeme své dovednosti. Nechybí obrovský otevřený věrohodný svět, řada známých historických postav, takřka dokonalá audiovizuální stránka a možnost cestovat na koni či lodí. Jen si připravte několik set hodin, jelikož vám objevení a prozkoumání celého světa bude chvíli trvat. Máte-li tedy zálusk na výpravu do starověku, zamiřte na Epic Store a hru si za 19.79 euro namísto 59,99 euro pořiďte. Postačí vám k tomu Windows 7 či 10, AMD FX-8350 o taktu 4GHz či Ryzen 5 – 1400, 8GB RAM a AMD Radeon R9 285.

Beyond Two Souls

Fotogalerie beyond two souls 2 beyond two souls 3 beyond two souls 5 beyond two souls 6 +3 Fotek beyond two souls beyond two souls 12 Vstoupit do galerie

Psychologický thriller Beyond Two Souls sice vyšel na konzole již před nějakou dobou, ale až v poslední době zamířil také na PC a uchvátil hráče svým propracovaným příběhem. Každý náznak by mohl znamenat spoiler, ale věřte, že se bude vše odvíjet výhradně od vašich rozhodnutí a voleb. Vše se bude točit okolo splynutí hlavní hrdinky Jodie s entitou jménem Jaden, která oplývá jistými schopnostmi a dokáže hýbat prostorem i časem. To se pochopitelně nelíbí tajným státním složkám, které se po Jodie rozhodnou pátrat, zajmout ji a podniknout pár nepříjemných experimentů. Pokud vás tedy lákají příběhově bohaté hry, Beyond Two Souls je přesně pro vás. Hru na Epic Store navíc pořídíte za pouhých 17.91 euro namísto 19,99. Ke hraní vám postačí Windows 7, i5-4430 o taktu 3GHz či AMD Ryzen 5 1600x o taktu 3.6GHz, 4GB RAM a Nvidia GeForce GTX 660 nebo AMD Radeon HD 7870.

Inside

O této hříčce jsme informovali v minulosti již mnohokrát a měli jsme k tomu pádný důvod. Jedná se totiž o jednu z nejlepších nezávislých her pro PC a mobilní zařízení, která učaruje jak svou temnou a hutnou atmosférou, tak brutálním a nekompromisním příběhem, jenž vás donutí uvažovat nad smyslem ještě dlouho po dohrání. Nechybí kvalitní grafická stránka, povedená hratelnost, a byť je herní doba poměrně krátká, alespoň můžete hru dohrát na jeden zátah bez nutnosti rozkouskovat si svůj zážitek. Máte-li tedy chuť na netradiční titul z dílny studia Playdead, zamiřte na Epic Store a hru si za příznivých 5.43 euro namísto obvyklých 15,99 euro pořiďte. Ke hraní vám postačí Windows 7, Intel Core 2 Quad Q6600 o taktu 2.4GHz či AMD FX 8120 o taktu 2.1GHz, 4GB RAM a standardní grafická karta AMD Radeon HD6570.