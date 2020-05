Šéf Spotify: Apple by se měl softwarově více otevřít světu

Apple je mezi technologickými giganty známý jako poměrně tajnůstkářská společnost, která se navenek příliš o informace nedělí a hraje si na vlastním písečku. O tom konec konců vypovídá už jen její uzavřený ekosystém, který si sice uživatelé chválí a je jedním z důvodů, proč do jablečných produktů investují, ale na druhou stranu výrazně ztěžuje práci ostatním vývojářům a firmám. O tom se rozpovídal i ředitel švédské společnosti Spotify, která má na starost stejnojmennou streamovací platformu.

Pokud je Apple v něčem dobrý, je to kompletní samostatnost a nezávislost na ostatních společnostech. Technologický svět je jinak poměrně provázaný a často vyžaduje fungování na bázi symbiózy, k němuž se řada firem uchyluje. Jablečná společnost si ale jede vlastní ligu a do svého uzavřeného systému pouští jen hrstku vyvolených vývojářů, jinak si vše spravuje sama. Stejný pocit má i ředitel Spotify, Daniel Ek, podle nějž se Apple pomalu začíná otevírat venkovnímu světu. Zejména tedy po loňské kauze a menším sporu mezi Spotify a Applem, který způsobil údajně nespravedlivý přístup jablečné společnosti, jež měla na App Store uměle zvýhodňovat vlastní aplikace a odstrkovat software třetích stran, včetně Spotify, do pozadí. Situace zašla tak daleko, že si švédská společnost na kalifornského giganta stěžovala a podala oficiální námitku Evropské komisi.

„Dlouhodobě očekáváme, že se Apple umoudří a začne se otevírat okolnímu světu. Nyní to vypadá, že jdou věci dobrým směrem, avšak stále to ještě dlouhou dobu potrvá, než se z jablečného ekosystému stane otevřená a vstřícná platforma,“ vyjádřil se Ek. A nejedná se jen o plané řeči, spekuluje se totiž o tom, že Apple umožní uživatelům využívat primárně aplikace třetích stran, aniž by museli spoléhat na jablečný software. Nejinak je tomu i u HomePodu, jenž se má dočkat integrace s dalšími hudebními platformami. Ek se také zmínil v rozhovoru o integraci Spotify do Siri, Apple Watch a Apple TV, která proběhla v říjnu loňského roku. V případě jablečných hodinek došlo k aktualizaci minulý měsíc, kdy se Apple Watch konečně dočkaly plnohodnotné podpory Spotify. Uvidíme, zda se technologický gigant rozhodne následovat tento směr a v iniciativě pokračovat.