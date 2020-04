Nejen počet předplatitelů. Apple Music ztrácí na Spotify i v oblíbenosti mezi uživateli

Jablečné společnosti je často přisuzován jeden nesporný klad, který by jí mohla celá řada dalších technologických gigantů závidět, a tím je loajalita a angažovanost fanoušků. Zlí jazykové sice většinou tvrdí, že se jedná o zaslepenost a neochotu přejít ke konkurenci, ale to na váze tomuto argumentu neubírá. O to překvapivější je tedy skutečnost, že z hlediska oblíbenosti značek byla platforma Apple Music převálcována švédským Spotify a populární aplikací Pinterest.

Pokud bychom měli jmenovat jedinou společnost, která se vyloženě vyznačuje nadměrnou oblibou u fanoušků a jejich dlouhodobým setrváním v ekosystému, je to právě Apple. To alespoň platí pro odvětví smartphonů, tabletů a notebooků, kde tento technologický gigant nesporně dominuje a může si dovolit jednou za čas i nějaký ten přešlap. Marketingová firma MBLM má ale jiný názor, který podpírá celou řadou argumentů, studií a průzkumů. Ten nejnovější se zaměřoval především na vztah, jaký zákazníci s danou značkou mají a ukázalo se, že Apple na tom není zase tak dobře jak většina analytiků předpokládala. Alespoň tedy ne platforma Apple Music, která je dostupná i na nejablečných zařízeních a nabízí efektivní streamování hudby. Jak to ale tak vypadá, uživatelé dávají automaticky přednost Spotify a aplikaci Pinterest, k nimž mají hlubší vztah a věří těmto službám více.

Dotazováno bylo dohromady 6200 respondentů, věkově mezi 18 a 64 lety, kteří momentálně bydlí ve Spojených státech, Mexiku či Spojených arabských emirátech. Zajímavá je také skutečnost, že lidé vydělávající více než 100 tisíc dolarů ročně sáhli spíše po Apple Music, zatímco mladší generace a méně majetní lidé dali přednost Spotify. Vysvětlení je však poměrně jednoduché – Apple si zakládá na ekosystému, do něhož celá řada zákazníků ještě nestihla proniknout, a tak logicky spotřebitelé dají přednost rozšířenější službě. Apple Music je navíc poměrně mladou platformou, která se teprve rozvíjí a bude nějakou dobu trvat, než si získá takovou důvěru jako konkurenční Spotify. O tom vypadá už jen fakt, že před rokem služba obsadila 5. místo v žebříčku, zatímco nyní poskočila o dvě příčky směrem vzhůru a dostala se na 2. pozici. Mario Natarelli, partner marketingové společnosti MBLM, ale naopak aktuální krizi vidí jako příležitost, aby jednotlivé značky utužily vztahy s uživateli a nabídly jim nadstandardní služby. Uvidíme, zda se Applu podaří ukázat svou svrchovanost i z hlediska softwaru, kde prozatím mírně pokulhává za dravou konkurencí.