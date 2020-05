Apple oficiálně oznámil, kdy představí iOS 14 a další nové operační systémy

Blíží se červen a to pro jablíčkáře znamená jediné – oznámení nových verzí operačních systémů Applu. K tomu využívá kalifornský gigant rok co rok svoji vývojářskou konferenci WWDC, na které kromě nich oznamuje i řadu softwarových novinek pro vývojáře a nezřídka kdy i hardwarové produkty. Již před pár týdny Apple oznámil, že letošní WWDC bude kvůli pandemii koronaviru celá on-line a před malou chvíli doplnil tuto informaci i konkrétním datem.

Pokud se na WWDC těšíte, zakroužkujte si do kalendáře předposlední červnový týden – konkrétně tedy období od 22. do 26. června. Právě v těchto dnech totiž pravděpodobně WWDC proběhne. Proč pravděpodobně? To proto, že Apple letos oznámil jen datum začátku a nikoliv konce, nad kterým tak zatím můžeme jen spekulovat. Jelikož však v minulosti trvalo WWDC vždy celý pracovní týden, dá se očekávat, že i letos tomu bude stejně. Nicméně naprosté většině z nás stejně stačí jen Applem oznámený 22. červen, jelikož právě v tento den proběhne úvodní Keynote, na které se představují největší novinky v čele s operačními systémy Applu.

Celé letošní on-line WWDC bude letos zcela zdarma pro všechny registrované vývojáře a to přímo na webu Applu či v jeho vývojářské aplikaci. Úvodní Keynote pak bude zcela určitě zdarma ke sledování pro celý svět, jelikož se jedná o jednu z nejzásadnějších události letošního roku ve světě Applu.

