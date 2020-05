Apple chystá velké vylepšení pro iMessage, dorazí možná už v iOS 14

Je to již téměř 9 let, co jablečná společnost přišla s novou a poměrně inovativní službou iMessage, jež umožňuje přímou výměnu zpráv a posílání drobných souborů i fotek. Od svého uvedení v roce 2011 sice služba ušla dlouhou cestu a prodělala celou řadu změn a vylepšení, avšak přesto částečně zaostává za konkurencí a s takovými giganty jako je WhatsApp nebo Telegram se zatím měřit nemůže. To by se však podle nejnovějšího patentu mohlo brzy změnit. Apple totiž přišel na způsob, jak z iMessage konkurenceschopnou službu, která se brzy vyrovná i těm nejlepším na trhu.

Jablečná aplikace iMessage je tu s námi již dlouhou dobu a nevypadá to, že by se Apple chystal ji brzy zazdít či uložit k ledu. Bohužel však prozatím služba postrádá rozmanitější funkce a především intuitivnější ovládání, které by ji mohlo postavit proti takovým gigantům jako je WhatsApp nebo Telegram. Apple ale nehodlá usnout na vavřínech, a tak přišel s novým patentem, jenž odkrývá poměrně ambiciózní plány, které společnost se svou komunikační platformou má. Některých z plánovaných změn bychom se dokonce mohli dočkat podle dostupných informací již v iOS 14, což by bylo jistě příjemným překvapením. Hlavní novinkou má být podle všeho možnost upravit již odeslané zprávy, čímž odpadá nutnost zasílat kvůli opravě textu další zprávu. Právě v tomto ohledu iMessage výrazně zaostávalo a ve většině případů uživatelé iOS raději sáhli po konkurenční aplikaci.

V podstatě by tedy nově stačilo dlouze podržet danou zprávu, načež by se objevilo další menu, které by nabízelo možnost položku upravit. Přesto si však Apple tuto funkci pojistil, a aby uživatelé nemohli záměrně kompletně přepisovat již odeslané texty, u každé pozměněné zprávy se zobrazí poznámka o tom, že byla editována. Dotyčný příjemce si dokonce bude moci zobrazit původně text, což je sice vzhledem k účelu poměrně nelogické, ale na druhou stranu to zamezí případným nedorozuměním. Kromě této hlavní novinky se iMessage dočká také soukromých zpráv a jakéhosi integrovaného překladu, který by text automaticky přetlumočil do kýženého jazyka. Nezbývá tedy než čekat, co má ještě Applu za lubem, ale rozhodně se jedná o vítaný krok dobrým směrem.