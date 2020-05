Funkce Always-on na iPhony nedorazí ani letos

Jestli něco mnozí jablíčkáři již dlouhé roky závidí majitelům telefonů s Androidem, je to funkce Always-on zobrazující čas či důležité notifikace na zamknuté a zhasnuté obrazovce. Tou se měly podle některých spekulací z uplynulých týdnů pochlubit iPhony už letos, avšak podle zdrojů analytika Rosse Younga se zdá, že se ničeho podobného nedočkáme.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Naprostá většina zdrojů opírala v minulých týdnech svá tvrzení ohledně podpory Always-on o to, že si jej bude Apple moci dovolit nasadit díky úpravě obnovovací frekvence displeje. Ta by měla povyrůst z nynějších 60 Hz až na 120 Hz, přičemž iPhone by si měl sám podle zobrazovaného obsahu určovat, zda bude využívat 60 či 120 Hz, čímž by měl spořit baterii. Tu měla dle zdrojů spořit i technologie LTPO, která měla kromě úspory přinést možnost snížit obnovovací frekvenci displeje až na 1 Hz, který využívají ke své funkčnosti i Always-on prvky. Podle informací Younga se však Apple letos LTPO na iPhone nasadit nechystá a tudíž není důvod očekávat ani Always-on. Absenci LTPO bychom ale mohli pocítit i na výdrži baterie. Nedá se sice očekávat, že by kvůli vyšší obnovovací frekvenci strmě klesla, avšak kdyby telefony LTPO disponovaly, zřejmě by byly propady nižší, ne-li téměř nulové. Na druhou stranu, Apple LTPO nevyužívá ani u iPadů Pro, které již vyšší obnovovací frekvenci displeje nabízí od roku 2017 a tudíž s ní má již bohaté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat Ohraná písnička jménem iPhone musí letos skončit Vše o Apple Roman Zavřel Před 2 hod.

Pokud jste tedy doufali, že se Apple letos umoudří a skutečně Always-on iPhonům nadělí, měli byste se již pomalu smířit s tím, že ani letos zde pšenka nepokvete. Young je však přesvědčený o tom, že v příštím roce by již měla být situace zcela jiná a Apple by měl LTPO a tedy i Always-on u iPhonů nasadit. S ohledem na tuto skutečnost se nicméně nabízí otázka, zda to vůbec ještě bude chtěná funkce, jelikož bude přežitá o další rok.